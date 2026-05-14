/पापा, चाचा और भतीजे की तिकड़ी ने रचा नीट पेपर लीक का षड्यंत्र, CBI ने लिया एक्शन

NEET Paper Leak: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है. जांच एजेंसी ने जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र से एक ही परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी से पेपर लीक के पूरे नेटवर्क की नई परतें खुलने की संभावना बढ़ गई है.



CBI ने दिनेश, मांगीलाल और विकास नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन तीनों पर नीट परीक्षा का पेपर लीक करने और उसमें सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप है. CBI की टीम ने इनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू कर दी है.

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परिवारिक संबंध और “पापा-चाचा-भतीजा” तिकड़ी

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार तीनों आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं. दिनेश और मांगीलाल सगे भाई हैं, जबकि विकास मांगीलाल का बेटा है. CBI इस पूरे गिरोह को “पापा, चाचा और भतीजा” की तिकड़ी के नाम से संबोधित कर रही है. जांच एजेंसी का मानना है कि यह परिवार पेपर लीक साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था.



विकास का कोचिंग बैकग्राउंड

CBI जांच में बड़ा खुलासा यह हुआ कि विकास पिछले साल सीकर की प्रसिद्ध CLC कोचिंग संस्थान का छात्र रह चुका है. न केवल वह कोचिंग का छात्र था, बल्कि उसका पिछली बार नीट परीक्षा में चयन भी हो चुका था. CBI को इस बार के पेपर लीक में उसके शामिल होने के ठोस सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया.



ऋषि भी CBI की रडार पर

मामले की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि गिरफ्तार दिनेश का बेटा ऋषि इस साल नीट परीक्षा में शामिल हुआ था. CBI की टीम अब ऋषि की भूमिका की भी जांच कर रही है. संदेह है कि वह भी इस पेपर लीक साजिश से जुड़ा हो सकता है.



जमवारामगढ़ कनेक्शन और आगे की जांच

जमवारामगढ़ क्षेत्र से हुई इस गिरफ्तारी के बाद CBI अब इस पूरे कनेक्शन की गहराई में उतर रही है. जांच एजेंसी का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और इस साजिश की कई परतें अभी भी छिपी हुई हैं. CBI अधिकारियों ने कहा है कि पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से उजागर करने के लिए छानबीन जारी रहेगी.



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