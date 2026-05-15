/सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

Neet Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. जांच एजेंसी ने जमवारामगढ़ के बिवाल परिवार पर शिकंजा कसते हुए घर पर तलाशी ली और कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. इस परिवार के तीन सदस्य दिनेश, मांगीलाल और विकास को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.



परिवार पर CBI की छापेमारी

सीबीआई की टीम ने जमवारामगढ़ में बिवाल परिवार के आवास पर छापेमारी कर दस्तावेज, मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं. जांच एजेंसी अब इस बात का पता लगा रही है कि पेपर लीक का पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और इसमें परिवार के अलावा और कौन-कौन शामिल है.

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ऋषि के लिए खरीदा गया था लीक पेपर

जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि लीक हुआ पेपर दिनेश के बेटे ऋषि के लिए खरीदा गया था. ऋषि नटाटा गांव के जानकी पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था. स्कूल संचालक के अनुसार, ऋषि एक साल पहले सीकर से पढ़ाई छोड़कर यहां आया था. ग्यारहवीं तक उसकी पढ़ाई सीकर में हुई थी.



स्कूल संचालक का चौंकाने वाला बयान

जानकी पब्लिक स्कूल के संचालक नेंसीराम मीणा ने बताया कि परिवार के लगातार आग्रह के बाद ही ऋषि को 12वीं में एडमिशन दिया गया था. उन्होंने कहा कि ऋषि पढ़ाई में औसत छात्र था. स्कूल में नीट की कोई तैयारी नहीं कराई जाती है, इसलिए उन्हें यह उम्मीद भी नहीं थी कि ऋषि नीट परीक्षा देगा. संचालक ने आगे बताया कि ऋषि ने बड़ी मुश्किल से 12वीं पास की थी. हिंदी विषय में उसे सिर्फ 32 अंक आए थे और वह ग्रेस मार्क्स लेकर पास हुआ था. इतनी कम अकादमिक तैयारी के बावजूद अचानक नीट परीक्षा देने जाना स्कूल प्रशासन को भी संदिग्ध लगा.



जांच की दिशा

सीबीआई अब इस पूरे मामले की गहराई में जा रही है. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर खरीदने की पूरी साजिश कैसे रची गई, कितने पैसे का लेन-देन हुआ और इस नेटवर्क में परिवार के अलावा और कौन-कौन लोग शामिल थे. यह मामला शिक्षा व्यवस्था और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है. यदि एक औसत छात्र, जिसने 12वीं में ग्रेस से पास किया हो, पैसे देकर नीट क्रैक कर सकता है, तो लाखों मेहनती छात्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, यह सोचने वाली बात है.

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