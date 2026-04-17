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टीचर्स को डर था कि चुप क्यों रहती है ...लेकिन वो कमाल कर गई, जानें CBSE टॉपर रिषिका की कहानी

Jaipur News: CBSE 10वीं में जयपुर की रिषिका दोहरे ने 99.4% अंक हासिल कर स्कूल टॉप किया. रोज 4-5 घंटे पढ़ाई, NCERT पर फोकस और सोशल मीडिया से दूरी उसकी सफलता की चाबी रही.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: Apr 17, 2026, 12:01 PM|Updated: Apr 17, 2026, 12:01 PM
टीचर्स को डर था कि चुप क्यों रहती है ...लेकिन वो कमाल कर गई, जानें CBSE टॉपर रिषिका की कहानी
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Jaipur News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. इस बार भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी है. राजधानी जयपुर के कैंब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल की छात्रा रिषिका दोहरे ने 99.4 प्रतिशत अंक हासिल कर अपने स्कूल में टॉप किया है.

रिषिका की इस सफलता ने न केवल स्कूल बल्कि परिवार का नाम भी रोशन किया है. रिषिका ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अनुशासन, नियमित पढ़ाई और अपने शिक्षकों व परिवार को दिया है. उनका कहना है कि उन्होंने रोजाना 4 से 5 घंटे की नियमित पढ़ाई की और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखी, जिससे यह परिणाम संभव हो सका.

रिषिका की मेहनत पर पूरा भरोसा था

रिषिका ने आगे की पढ़ाई के लिए कॉमर्स विषय चुना है और उनका सपना देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIMs से एमबीए करने का है. रिषिका के पिता दीपक कुमार पेशे से इंजीनियर हैं और जयपुर एयरपोर्ट पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता आरती सिंह टैरो कार्ड रीडर हैं. माता-पिता का कहना है कि उन्हें रिषिका की मेहनत पर पूरा भरोसा था, लेकिन स्कूल टॉप कर उसने उन्हें सुखद सरप्राइज दिया.

रिषिका ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों पर सबसे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि परीक्षा के अधिकतर प्रश्न इन्हीं पर आधारित होते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा के समय थोड़ा तनाव होना सामान्य है, जिसे उन्होंने बीच-बीच में ब्रेक लेकर कम किया. ध्यान भटकने से बचने के लिए उन्होंने मोबाइल से एंटरटेनमेंट एप्स हटा दिए और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी.

टीचर्स ने की तारीफ

रिषिका की क्लास टीचर शिखा बेदी ने भी उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि 40 छात्रों की कक्षा में रिषिका सबसे होनहार और अलग पहचान रखने वाली छात्रा थी. शुरुआत में उनके शांत स्वभाव और कम बोलने की आदत को लेकर थोड़ा संदेह था, लेकिन यही गुण आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ.

शिखा बेदी के अनुसार, रिषिका की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसका अनुशासन और कड़ी मेहनत है. उन्होंने बताया कि स्कूल लगातार पीटीएम के जरिए रिषिका के माता-पिता के संपर्क में रहा और उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया.

रिषिका की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में की गई तैयारी से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

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