Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /CBSE का नया नियम, कक्षा 9-10 में अब 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, दो भारतीय भाषाएं जरूरी

CBSE का नया नियम, कक्षा 9-10 में अब 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, दो भारतीय भाषाएं जरूरी

CBSE Introduces New Language Policy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए बड़ा बदलाव किया है. अब 1 जुलाई 2026 से तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है. इनमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय होनी जरूरी होंगी, जबकि तीसरी भाषा विदेशी भी चुनी जा सकती है. छात्र चौथी भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में भी पढ़ सकेंगे.

Edited byAnsh RajReported byDinesh Tiwari
Published: May 17, 2026, 01:21 PM|Updated: May 17, 2026, 01:21 PM
CBSE का नया नियम, कक्षा 9-10 में अब 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, दो भारतीय भाषाएं जरूरी
Image Credit: CBSE New Rule:

CBSE New Rule: सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा नवी में दसवीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विदेशी भाषा में दक्षता प्रदान करने के लिए अब नवी दसवीं के बच्चों को तीन भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया है जिसमें दो भाषा हिंदुस्तानी होना अनिवार्य है हालांकि तीसरी के साथ चौथी भाषा का भी विकल्प दिया गया है वर्तमान में स्कूली बच्चों को विदेशी भाषा सिखाने को लेकर केंद्र सरकार राजस्थान सरकार का भी विशेष फोकस है.


सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-स्कूल शिक्षा 2023 (NCF-SE 2023) के तहत भाषा अध्ययन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने की घोषणा की है. नई व्यवस्था आगामी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

अब 9वीं-10वीं में 3 भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य.

CBSE ने लागू की नई भाषा नीति, 1 जुलाई 2026 से होंगे नए नियम लागू .

विद्यार्थियों को पढ़नी होंगी 3 भाषाएं, इनमें 2 भारतीय भाषाएं जरूरी.

विदेशी भाषा तीसरी या चौथी भाषा के रूप में चुन सकेंगे छात्र.

10वीं बोर्ड में तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं होगी.

तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा.

CBSE प्रमाण-पत्र में किया जाएगा छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख.

नई व्यवस्था NEP-2020 और NCF-SE 2023 के तहत की गई लागू.

सीबीएसई के अनुसार अब कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को तीन भाषाएं आर1, आर2 और आर3 पढ़नी होंगी. इनमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय होना आवश्यक रहेगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी विदेशी भाषा का चयन करना चाहता है, तो वह उसे तीसरी भाषा के रूप में तभी चुन सकेगा, जब उसकी अन्य दो भाषाएं भारतीय हों. इसके अलावा विद्यार्थी विदेशी भाषा को अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में भी पढ़ सकेंगे.

बोर्ड ने विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव कम करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा (आर3) की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. तीसरी भाषा का मूल्यांकन संबंधित स्कूलों द्वारा आंतरिक एवं स्कूल आधारित प्रणाली से किया जाएगा. हालांकि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का उल्लेख सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में किया जाएगा. सीबीएसई का मानना है कि नई व्यवस्था से विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफे के घर में घुसकर परिवार को पीटा, बंदूक की नोक पर घर में डाली डकैती, लाखों को सोना लूटा

राजस्थान में 'नौतपा' का महा-अलर्ट: सूर्य देव बदल रहे घर, 25 मई से उबलेगी मरुधरा, ज्योतिषाचार्य की बड़ी चेतावनी!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर तक सस्ता हुआ सोना-चांदी, राजस्थान में उल्टे मुंह गिरा गोल्ड-सिल्वर का भाव

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

नागौर में भीषण सड़क हादसा, ईको कार और रोडवेज बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

कीमतें बढ़ने के बाद जानिए राजस्थान में कहां किस रेट पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें हर शहर का भाव

घर पर ऐसे बनाएं पारंपरिक मारवाड़ी हरी मिर्च के टिपोरे, स्वाद ऐसा कि खाते ही हो जाएंगे फैन

पहले पी शराब फिर अलवर की सड़कों पर काटा उधम, नशे में गाड़ी दौड़ाने पर इस पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को को लेकर जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, जानें किसको ठहराया जिम्मेदार?

Rajasthan News: जयपुर बना उत्तर भारत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर हब, दिल्ली-NCR भी पीछे!

नाकाबंदी देख भागी संदिग्ध गाड़ी, पीछा करते समय झुंझुनूं में पुलिस वाहन पेड़ से टकराया, चालक भींवाराम की मौत, SHO गंभीर

Tags:
rajasthan news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

churu news
2

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

jodhpur news
3

Banswara: 2 रुपये का सिक्का निगलने से मासूम की हालत गंभीर, सांस लेने में हो रही परेशानी

bansawara news
4

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की हो रही 'पिटाई'! केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला

Rajasthan politics news
5

कोटा में किडनी फेल होने से एक और प्रसूता की मौत, अब तक 5 महिलाओं ने तोड़ा दम

kota news