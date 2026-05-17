/CBSE का नया नियम, कक्षा 9-10 में अब 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, दो भारतीय भाषाएं जरूरी

CBSE New Rule: सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा नवी में दसवीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विदेशी भाषा में दक्षता प्रदान करने के लिए अब नवी दसवीं के बच्चों को तीन भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया है जिसमें दो भाषा हिंदुस्तानी होना अनिवार्य है हालांकि तीसरी के साथ चौथी भाषा का भी विकल्प दिया गया है वर्तमान में स्कूली बच्चों को विदेशी भाषा सिखाने को लेकर केंद्र सरकार राजस्थान सरकार का भी विशेष फोकस है.



सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-स्कूल शिक्षा 2023 (NCF-SE 2023) के तहत भाषा अध्ययन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने की घोषणा की है. नई व्यवस्था आगामी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी.

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अब 9वीं-10वीं में 3 भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य.

CBSE ने लागू की नई भाषा नीति, 1 जुलाई 2026 से होंगे नए नियम लागू .

विद्यार्थियों को पढ़नी होंगी 3 भाषाएं, इनमें 2 भारतीय भाषाएं जरूरी.

विदेशी भाषा तीसरी या चौथी भाषा के रूप में चुन सकेंगे छात्र.

10वीं बोर्ड में तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं होगी.

तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा.

CBSE प्रमाण-पत्र में किया जाएगा छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख.

नई व्यवस्था NEP-2020 और NCF-SE 2023 के तहत की गई लागू.

सीबीएसई के अनुसार अब कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को तीन भाषाएं आर1, आर2 और आर3 पढ़नी होंगी. इनमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय होना आवश्यक रहेगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी विदेशी भाषा का चयन करना चाहता है, तो वह उसे तीसरी भाषा के रूप में तभी चुन सकेगा, जब उसकी अन्य दो भाषाएं भारतीय हों. इसके अलावा विद्यार्थी विदेशी भाषा को अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में भी पढ़ सकेंगे.

बोर्ड ने विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव कम करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा (आर3) की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. तीसरी भाषा का मूल्यांकन संबंधित स्कूलों द्वारा आंतरिक एवं स्कूल आधारित प्रणाली से किया जाएगा. हालांकि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का उल्लेख सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में किया जाएगा. सीबीएसई का मानना है कि नई व्यवस्था से विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा.

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