CBSE ने रद्द की नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता, अमायरा की मौत के बाद खून के धब्बे मिटाने का खुलासा!

CBSE action on Neerja Modi School: जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल पर CBSE ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Dec 31, 2025, 07:04 AM IST | Updated: Dec 31, 2025, 07:04 AM IST



Neerja Modi School Jaipur: राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित स्कूलों में शुमार नीरजा मोदी स्कूल पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई की है. छात्रा अमायरा की मौत के मामले में स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की पुष्टि होने के बाद बोर्ड ने स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता (Affiliation) रद्द कर दी है.

इस फैसले ने न केवल शहर के शिक्षा जगत को हिला दिया है, बल्कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. CBSE द्वारा गठित दो सदस्यीय विशेष कमेटी की रिपोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि घटना के तुरंत बाद मौके से खून के धब्बे साफ कर दिए गए थे.

अमायरा के परिजनों ने व्यक्त किया आभार

सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल पर कार्रवाई कर दी है. इस पर अमायरा के परिजनों ने बोर्ड का आभार व्यक्त किया है. अमायरा के मामा साहिल ने कहा कि हम सीबीएसई का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्कूल पर कार्रवाई की. इस पूरे मामले में सीबीएसई पहला ऐसा संस्थान है जिसने कोई ठोस कदम उठाया है.

उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन आती है. जब कोई स्कूल कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो वह कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए भी सुरक्षित नहीं हो सकता. इसलिए अब शिक्षा विभाग को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि जब दिल्ली बैठा सीबीएसई कार्रवाई कर सकता है, तो राजस्थान शिक्षा विभाग क्यों नहीं. साथ ही उन्होंने पुलिस से भी मामले में उचित जांच और कार्रवाई की मांग की.

बोर्ड ने इसे फॉरेंसिक जांच को प्रभावित करने वाला 'अत्यंत गंभीर' कृत्य माना है. जांच कमेटी के अनुसार, यदि स्कूल ने पारदर्शिता बरती होती तो जांच की दिशा और स्पष्ट हो सकती थी.कमेटी के निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त मिलीं.

रिपोर्ट की मुख्य बातें…

कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर: ऊंची मंजिलों पर न तो पर्याप्त ऊंचाई की रेलिंग थी और न ही कोई सेफ्टी नेट लगाया गया था.

लापरवाह स्टाफ: फ्लोर पर स्टाफ की तैनाती न होने और आईडी कार्ड अनिवार्य न होने से निगरानी प्रणाली शून्य पाई गई.

कागजी समितियां: एंटी-बुलिंग और चाइल्ड प्रोटेक्शन (POCSO) जैसी समितियां केवल कागजों में संचालित थीं, जमीनी स्तर पर इनकी कोई सक्रियता नहीं थी.

काउंसलिंग की कमी: स्कूल का काउंसलिंग सिस्टम इतना कमजोर था कि वह किसी छात्र की मानसिक स्थिति का आकलन करने या उसे सहायता देने में पूरी तरह विफल रहा. मान्यता रद्द करने के साथ ही बोर्ड ने वर्तमान छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कुछ रियायतें भी दी हैं.

10वीं-12वीं की परीक्षा: सत्र 2025-26 के बोर्ड परीक्षार्थी उसी स्कूल से अपनी परीक्षा दे सकेंगे ताकि उनकी पढ़ाई के बीच में कोई बाधा न आए.

ट्रांसफर प्लान: सत्र 2026-27 से कक्षा 9 और 11 के छात्रों को नजदीकी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा.

एडमिशन पर बैन: स्कूल में अब किसी भी कक्षा में नए प्रवेश लेने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है.

दो साल का 'ब्लैकआउट'

CBSE ने स्पष्ट कर दिया है कि नीरजा मोदी स्कूल अब सत्र 2027-28 से पहले दोबारा मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा. दोबारा आवेदन करने पर भी स्कूल को यह साबित करना होगा कि उसने सुरक्षा, छात्र संरक्षण और काउंसलिंग के सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है.

गौरतलब है कि 3 नवम्बर को स्कूल की छात्रा अमायरा की संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल परिसर में मौत हो गई थी. इसके बाद परिजनों और सामाजिक संगठनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी. CBSE की इस कार्रवाई को अमायरा के परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

हालांकि सीबीएसई की कार्यवाही के बाद भी अमायरा के परिजन संतुष्ट नहीं है अमायरा के मामा का कहना है कि राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस को भी नीरजा मोदी स्कूल के प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए,,, अमायरा के परिजन अभी भी नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

वहीं पूरे मामले को लेकर जी मीडिया से खास बातचीत में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने स्पष्ट कर दिया कि सीबीएसई बोर्ड में नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी अब राजस्थान शिक्षा विभाग भी जल्द एक्शन लेगा और कार्रवाई होगी ऐसे में अब नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ प्रदेश सरकार भी सख्त रवैया अपनाएगी.

