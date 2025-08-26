केंद्रीय सहकारिता सचिव ने अफसरों की ली बैठक, सहकार से समृद्धि पर हुई चर्चा

Rajasthan News: केंद्रीय सहकारिता सचिव आशीष कुमार भूटानी ने आज राज्य के विभाग के अफसरों के साथ वीसी ली. इस दौरान सहकार से समृद्धि की पहल को क्रियान्वयन पर मंथन हुआ. उन्होंने कहा कि नवीन पैक्स के गठन में राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया. सहकार से समृद्धि में राजस्थान ने उल्लेखनीय काम किया.

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि 2024 में अन्न भण्डारण में 100 में से 76 गोदामों का निर्माण हुआ. 2025 में 100 गोदामों में से 56 की स्वीकृति जारी की जा चुकी. अब तक नैफेड द्वारा 68 एनसीसीएफ ने 49 गोदामों की मंजूरी दी. जिन पैक्स के पास गोदाम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें भूमि उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलेक्टर्स से अनुरोध किया जा रहा है.

राज्य में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है. इसमें विभिन्न स्तरों पर गैप्स को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं. ऑफलाइन ऑडिट के बाद हुई ऑनलाइन ऑडिट से आंकड़ों में आया अंतर दूर होने के बाद ऑनलाइन ऑडिट में तेजी से प्रगति होगी. सहकारिता में सहकार के अंतर्गत 34 अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों में से 11 ऑन बोर्ड हो चुके हैं, जबकि 6 बैंकों ने एनयूसीएफडीसी की सदस्यता के लिए आवेदन किया है. राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय संस्थाओं की सदस्यता के संबंध में भी राज्य की अच्छी प्रगति है. भारतीय बीज सहकारी समिति लि. की सदस्यता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है. साथ ही, एनसीओएल और एनसीईएल की सदस्यता भी राज्य की सभी पैक्स को दिलवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. जीएसएस और केवीएसएस को इस संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए सोमवार को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला.

