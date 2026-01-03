राजस्थान की मुहीम से पूरे देश के किसानों को होगा फायदा, केंद्र सरकार लाएगी सख्त कानून

Rajasthan News: राजस्थान में नकली खाद बीज के खिलाफ चलाएं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अभियान का असर केंद्र सरकार तक नजर आया उसे अभियान के बाद अब केंद्र सरकार नकली खाद बीज के खिलाफ विधेयक पारित करने जा रही है.
Rajasthan News: राजस्थान में नकली खाद बीज के खिलाफ चलाएं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अभियान का असर केंद्र सरकार तक नजर आया उसे अभियान के बाद अब केंद्र सरकार नकली खाद बीज के खिलाफ विधेयक पारित करने जा रही है. इसका ड्राफ्ट भी जारी हो गया है.
इस विधेयक को लेकर मंत्री मीणा ने कहा कि नकली खाद बीज के खिलाफ जो राजस्थान में मुहिम चली उसमें आमजन और मीडिया का बड़ा सहयोग रहा. किसानों को राहत प्रदान करने के लिए हमने जो अभियान चलाया उस अभियान में 103 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.
नकली खाद बीज पेष्टिसाइज बेचने वाले लोगों के खिलाफ एक मुहिम हमने चलाई, जिसमें 103 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए. दर्जनों अवैध फैक्ट्रियों को सील किया गया और सैकड़ों लोगों को नोटिस दिया गया और गंगानगर-हनुमानगढ़ में जो घटिया फर्टिलाइजर की कंपनियां थी उनको सील करने के मामले पर मीडिया का भी अच्छा सहयोग रहा.
वह आवाज केंद्र सरकार तक भी पहुंची, जिसपर केंद्र सरकार ने एक विधायक पारित करने का निर्णय लिया, जिसका ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया. इसका सारा श्रेय मीडिया को जाता है, जिसने किसानों की आवाज को जोर-शोर से उठाया और अब केंद्र सरकार इस पर विधायक पारित करने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है.
इसके तहत नकली खाद बीज पेस्टिसाइड बनाने वालों के खिलाफ 20 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की सजा होगी. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि देशभर के किसानों के लिए पारित होने वाले इस विधेयक की आवाज राजस्थान से उठाई गई. इस मुहीम की शुरुआत राजस्थान से हुई और अब इसका फायदा पूरे देश के किसानों को मिलेगा.
