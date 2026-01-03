Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान की मुहीम से पूरे देश के किसानों को होगा फायदा, केंद्र सरकार लाएगी सख्त कानून

Rajasthan News: राजस्थान में नकली खाद बीज के खिलाफ चलाएं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अभियान का असर केंद्र सरकार तक नजर आया उसे अभियान के बाद अब केंद्र सरकार नकली खाद बीज के खिलाफ विधेयक पारित करने जा रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Jan 03, 2026, 03:44 PM IST | Updated: Jan 03, 2026, 03:44 PM IST

Trending Photos

दिल्ली से अलवर 160KM की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, 37 हजार करोड़ से पूरा होगा काम
7 Photos
Rajasthan project

दिल्ली से अलवर 160KM की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, 37 हजार करोड़ से पूरा होगा काम

राजस्थान में इस योजना से 25 साल तक आपको मिल सकती है बिजली बिल से छूट! जानें कैसे करें आवेदन
8 Photos
Rajasthan Government Scheme

राजस्थान में इस योजना से 25 साल तक आपको मिल सकती है बिजली बिल से छूट! जानें कैसे करें आवेदन

राजस्थान में बारिश के बाद छाया घना कोहरा, शीतलहर से लोगों की छूटी धूजणी
7 Photos
Rajasthan Weather Update:

राजस्थान में बारिश के बाद छाया घना कोहरा, शीतलहर से लोगों की छूटी धूजणी

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सरपंचों को गांवों के विकास के लिए कितने रुपये मिलते हैं?
7 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सरपंचों को गांवों के विकास के लिए कितने रुपये मिलते हैं?

राजस्थान की मुहीम से पूरे देश के किसानों को होगा फायदा, केंद्र सरकार लाएगी सख्त कानून

Rajasthan News: राजस्थान में नकली खाद बीज के खिलाफ चलाएं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अभियान का असर केंद्र सरकार तक नजर आया उसे अभियान के बाद अब केंद्र सरकार नकली खाद बीज के खिलाफ विधेयक पारित करने जा रही है. इसका ड्राफ्ट भी जारी हो गया है.

इस विधेयक को लेकर मंत्री मीणा ने कहा कि नकली खाद बीज के खिलाफ जो राजस्थान में मुहिम चली उसमें आमजन और मीडिया का बड़ा सहयोग रहा. किसानों को राहत प्रदान करने के लिए हमने जो अभियान चलाया उस अभियान में 103 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नकली खाद बीज पेष्टिसाइज बेचने वाले लोगों के खिलाफ एक मुहिम हमने चलाई, जिसमें 103 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए. दर्जनों अवैध फैक्ट्रियों को सील किया गया और सैकड़ों लोगों को नोटिस दिया गया और गंगानगर-हनुमानगढ़ में जो घटिया फर्टिलाइजर की कंपनियां थी उनको सील करने के मामले पर मीडिया का भी अच्छा सहयोग रहा.

वह आवाज केंद्र सरकार तक भी पहुंची, जिसपर केंद्र सरकार ने एक विधायक पारित करने का निर्णय लिया, जिसका ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया. इसका सारा श्रेय मीडिया को जाता है, जिसने किसानों की आवाज को जोर-शोर से उठाया और अब केंद्र सरकार इस पर विधायक पारित करने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है.

इसके तहत नकली खाद बीज पेस्टिसाइड बनाने वालों के खिलाफ 20 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की सजा होगी. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि देशभर के किसानों के लिए पारित होने वाले इस विधेयक की आवाज राजस्थान से उठाई गई. इस मुहीम की शुरुआत राजस्थान से हुई और अब इसका फायदा पूरे देश के किसानों को मिलेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news