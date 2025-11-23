JJM घोटाले पर जल शक्ति मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, केंद्र सरकार की चिट्ठी के बाद PHED में खलबली मची

Jaipur News: जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार रिपोर्ट मांगी है. नेशनल जल जीवन मिशन ने राज्य में हुए भ्रष्टाचार को लेकर स्थिति साफ करने के निर्देश दिए. राजस्थान में जल जीवन मिशन सवालों में घिरा जिसमें जांच तो हुई लेकिन दोषी इंजीनियर और फार्मों पर कार्रवाई नहीं हुई. अब केंद्र से चिट्ठी के बाद पीएचईडी में खलबली मच गई है.

केंद्र की चिट्ठी पर हलचल

केंद्र सरकार की चिट्ठी के बाद PHED में खलबली मच गई है. जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन घोटाले की रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब पीएचईडी में हलचल फिर से तेज हो गई है. राज्य में 119 में से 109 की मामलों की जांच तो हुई लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई.

ना तो इंजीनियर्स पर गाज गिरी,ना ही फर्मों पर कोई एक्शन हुआ. अब नेशनल जल जीवन मिशन की चिट्ठी के बाद पीएचईडी में हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि केंद्र के इस पत्र के बाद इंजीनियर्स और फर्मों पर गाज गिर सकती है. जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों, गबन, घोटाले को लेकर शिकायते थी, जिसमें कई इंजीनियर्स पर चार्जशीट थमानी थी, लेकिन अब तक चार्जशीट प्रकियाधीन ही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इन फर्मों की शिकायतें

जल जीवन मिशन में फर्मों की शिकायते हुए, जिसमें जांच में गड़बड़ी सामने आई. कई फर्मों पर रिकवरी,ब्लैक लिस्टेड, डिबार और FIR की कार्रवाई की जा सकती है. विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, मैसर्स सौदान सिंह भरतपुर, मैसर्स जैन एंड सन्स गणेश चौक शिवपुरी, मैसर्स बिहानी कंस्ट्रक्शन, मैसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन जोधपुर, मैसर्स मोहम्मद आरिफ बांरा, मैसर्स गुलाब कुमावत कोटा, मैसर्स राइट वाटर साल्यूशन, मैसर्स अजय कंस्ट्रक्शन कोटा, मैसर्स विनायक एसोसिएट जयपुर, मैसर्स शिव भंडारी कंस्ट्रक्शन, मैसर्स जीआरजी इंफ्रा के खिलाफ जांच हुई.

इन इंजीनियर्स के खिलाफ चार्जशीट अधूरी

एईएन आशीष चाहर, शिशुपाल सैनी, गगन सिंह, गणेश कुमार वर्मा, विनोद कुमार सैनी, रामवतार मीणा, जईएन मनीष पांडेय, नीतू सैनी, दयाराम जाट, हंसराज गुर्जर, महाराज सिंह, सियाराम गुर्जर, मुकेश कुमार गुर्जर, एक्सईएन मायालाल सैनी, एईएन कुमार आर्य, राजेश सिंह, प्रदीप कुमार, देशराज मीणा, महेंद्र सिंह, रामकिशोर यादव, हिमानी गुप्ता, महेंद्र सिंह, विजय सिंह, रमेश चंद सैनी, प्रभाती लाल मीणा, सामेश मेहरा, जेईएन अंजुम साहिन के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जाएगा, उसके बाद चार्जशीट मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-