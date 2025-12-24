Zee Rajasthan
Jaipur News: जल जीवन मिशन घोटाले में केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द घोटाले में शामिल अफसरों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि पानी की योजना हर घर तक पहुंच सके. केंद्र की सख्ती के बाद अब एसआईटी भी एक्टिव हो गई है. बहुत जल्द जल जीवन मिशन घोटाले में बड़े स्तर पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
 

Ashish chauhan
Dec 24, 2025, 05:30 PM IST

2500 करोड़ के JJM घोटाले में केंद्र की सख्ती, दोषियों पर जल्द हो कार्रवाई, कईयों से हुई पूछताछ

2500 करोड़ हर घर नल योजना में केंद्र सरकार ने तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इस घोटाले में सख्ती बरतते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि जल जीवन मिशन का पानी हर घर तक पहुंच सके. केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ही राज्य सरकार ने जेजेएम एसआईटी का गठन हुआ, जिसके बाद अब एसआईटी एक्टिव हो गई है.

अब पानी के घोटाले में JJM SIT एक्टिव हो गई है. एसआईटी में एसपी महावीर सिंह राणावत, आईजी डॉ.रामेश्वर सिंह, एएसपी हिमांशु कुलदीप,भूपेन्द्र सिंह और महावीर प्रसाद शर्मा एसआई में शामिल है,जिन्होंने कई इंजीनियर्स को ACB मुख्यालय बुलाकर पूछताछ की है. दस्तावेजों के आधार पर रीजन वाइज पूछताछ की जा रही है. जानकारी जुटाने के बाद आरोपियों से भी SIT पूछताछ करेगी. इसके बाद एसआईटी बहुत जल्द दोषियों पर कार्रवाई करेगी.

15 जिलों में 50 फीसदी भी कनेक्शन नहीं
2019 से 2024 तक इन 5 सालों में जलदाय विभाग को 1 करोड़ 7 लाख कनेक्शन करने थे लेकिन अब तक सिर्फ 62 लाख 22 हजार ही कनेक्शन हो पाए. कांग्रेस राज में हुए घोटाले के कारण राजस्थान शुरू से ही पिछड़ा हुआ है. अभी भी 45 लाख 51 हजार पेयजल कनेक्शन करने हैं. यही कारण है कि राजस्थान देश में इस मिशन में 31वें पायदान पर है. 15 जिले ऐसे हैं, जहां 50 फीसदी भी कनेक्शन नहीं हो पाए, जिसमें जैसलमेर, कोटा, धौलपुर, सलुंबर, दौसा, फलौदी, बांसवाडा, बांरा, उदयपुर, बूंदी, प्रतापगढ, डूंगरपुर, चितौड़गढ़, ढीग और बाड़मेर में 50 फीसदी भी कनेक्शन नहीं हुए. इसलिए केंद्र सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

