चाकू के 5 वारों ने छीन ली मां... आखिरी सांस के साथ टूट गया दो मासूमों का बचपन, चाचा ने कर दिया अनाथ

Jaipur Bhabhi Murder News: जयपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की प्रेम बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. यहां शाम करीब 7:30 बजे शिव मंदिर के पास 32 वर्षीय विधवा महिला पूनम धानका की उसके देवर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पूनम लंबे समय से विधवा थीं और घरों में सफाई का काम करके अपने दो छोटे बेटों का पालन-पोषण करती थीं. आरोपी अनिल (देवर) ने ताबड़तोड़ 5-6 वार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को कुत्तों के पीछे पड़ने के कारण तुरंत गिरफ्तार कर लिया.



हत्या से अनाथ हुए दो मासूम बच्चे

शास्त्री नगर की प्रेम बस्ती में हुई उस खौनाक हत्या ने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया, बल्कि दो छोटे-छोटे मासूम बेटों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. 32 वर्षीय पूनम धानका, जो विधवा होकर दो बेटों के साथ ससुराल में रह रही थीं, अब इस दुनिया में नहीं रहीं. उनकी मौत ने उनके दो छोटे बेटों को पूरी तरह अनाथ कर दिया है. मां की लाश अस्पताल पहुंचने से पहले ही ठंडी पड़ चुकी थी, और अब सवाल यह है – इन निर्दोष बच्चों का भविष्य क्या होगा?



मजदूरी करके बेटों का करती थीं पालन-पोषण

पूनम रोज मजदूरी करके अपने दो बेटों का पालन-पोषण करती थीं. पति की मौत को पांच साल हो चुके थे. वह ससुराल में रहकर भी बच्चों की हर जरूरत पूरी करती थीं. शाम करीब 7:30 बजे शिव मंदिर के पास देवर अनिल से हुई छोटी-सी नोकझोंक ने सब कुछ खत्म कर दिया. अनिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, और पूनम लहूलुहान होकर गिर पड़ीं. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम गईं.



अब घर में दो छोटे बेटे हैं – एक 8-10 साल का और दूसरा उससे छोटा. मां की मौत की खबर सुनकर दोनों रोते-बिलखते रह गए. पड़ोसी बताते हैं कि बच्चे मां के नाम को पुकारते हुए सुबह से रो रहे हैं. "मां कहां गई?" – यह सवाल उनके छोटे-छोटे मुंह से निकल रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं.

ससुराल वाले सहारा देंगे या नहीं?

पूनम ससुराल में रह रही थीं, लेकिन अब सवाल यह है कि ससुराल वाले इन अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे या नहीं. पुलिस जांच में पता चला कि परिवार में पहले से तनाव था. देवर अनिल का व्यवहार 'सनकी' बताया जा रहा है, और परिवार में छोटी-मोटी नोकझोंक आम थी. क्या ससुराल अब बच्चों को अपनाएगा, या वे किसी NGO या रिश्तेदारों के हवाले हो जाएंगे? पड़ोसियों का कहना है कि पूनम मेहनती औरत थीं. बच्चे स्कूल जाते थे, और मां उनकी पढ़ाई का खास ख्याल रखती थीं. अब स्कूल जाना, खाना, कपड़े – सब कुछ अनिश्चित हो गया है. एक पड़ोसी महिला ने इमोशनल होकर कहा, "बच्चों की आंखों में मां की कमी हमेशा रहेगी. कौन उनकी मां बनेगा?"

आगे क्या?

पुलिस आरोपी अनिल से पूछताछ कर रही है. घटना के पीछे पुरानी रंजिश या मानसिक अस्थिरता का पता लगाया जा रहा है. लेकिन असली सवाल बच्चों के भविष्य का है. क्या कोई सरकारी मदद, चाइल्डलाइन या NGO आगे आएगा? क्या ससुराल वाले जिम्मेदारी लेंगे?यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि दो निर्दोष बच्चों की टूटी जिंदगी की है. समाज को सोचना होगा – विधवा महिलाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए. इन मासूमों की आंखों में आंसू हैं, और दिल में मां की याद. क्या कोई उनका सहारा बनेगा?(यह स्टोरी इमोशनल एंगल पर फोकस्ड है, बच्चों के भविष्य और परिवार की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए.

