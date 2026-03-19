माता की भक्ति में डूबी छोटी काशी, मां दुर्गा के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

Jaipur News: मातारानी के जयकारे, शुभ मुहूर्त में घटस्थापना और भक्ति में लीन श्रद्धालु, कुछ ऐसा ही नजारा आज छोटीकाशी जयपुर में देखने को मिला. घरों से लेकर मंदिरों तक विधि विधान से घटस्थापना की गई और मां भगवती का आह्वान हुआ. आमेर शिला माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और कालक्या माता मंदिर सहित शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी.

मंदिरों को आकर्षक सजावट से सजाया गया और मां का विशेष श्रृंगार किया गया. कहीं श्रद्धालु दंडवत करते नजर आए तो कहीं हाथों में दीपक लेकर मां दुर्गा की आराधना की गई. अमावस्या युक्त प्रतिपदा के इस विशेष संयोग ने भक्तों की आस्था को और प्रगाढ़ कर दिया. मान्यता है कि इस शुभ योग में की गई साधना कई गुना अधिक फलदायी होती है.नवरात्र के पहले दिन मां भगवती का आगमन पालकी पर माना गया है, जो सुख समृद्धि का संकेत देता है. वहीं अगले नौ दिनों तक भक्त जप, पाठ, व्रत और सात्विक जीवन के माध्यम से मां की उपासना करेंगे.

नवरात्र के पहले दिन मातारानी के दरबार में आस्था के साथ भावनाओं का भी सैलाब देखने को मिला. शिला माता मंदिर में सुबह मंत्रोच्चार के बीच घटस्थापना की गई और उसके बाद दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए. लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालुओं के चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि मां के दर्शन की उत्सुकता साफ झलक रही थी.

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वहीं दुर्गा माता मंदिर और मनसा माता मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में ही घटस्थापना के साथ पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया. सुबह होते होते मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर ओर “जय माता दी” के जयकारे गूंजते रहे. नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ श्रद्धालुओं ने नौ दिन के व्रत और उपवास का संकल्प लिया. मंदिर प्रशासन की ओर से भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और सुव्यवस्थित कतारों के जरिए श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराए जा रहे हैं.

बहरहाल, आस्था, भक्ति और समर्पण के इस अद्भुत संगम के साथ जयपुर में चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है. जयपुर की छोटी काशी में अब अगले नौ दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा, जप और साधना का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. भक्तों की यही आस्था और विश्वास है कि मां के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति का संचार होगा.

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