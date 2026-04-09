क्या है चंबल रिवर फ्रंट? जिसे साबरमती से बेहतर बता रहे अशोक गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘इंतजारशास्त्र: चैप्टर 18’ जारी करते हुए कहा कि चंबल रिवर फ्रंट साबरमती रिवर फ्रंट से बेहतर है.
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Ashok Gehlot Chambal River Front: जयपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘इंतजारशास्त्र’ की नई कड़ी जारी करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को साबरमती रिवर फ्रंट से बेहतर बताते हुए सवाल उठाया कि क्या विश्वस्तरीय प्रोजेक्ट होने का यही ‘गुनाह’ है कि इसे राजनीतिक द्वेष के कारण उपेक्षित किया जा रहा है?
चंबल रिवर फ्रंट भारत का सबसे भव्य हेरिटेज रिवरफ्रंट
चंबल रिवर फ्रंट कोटा शहर में चंबल नदी के दोनों किनारों पर 2.75 किलोमीटर लंबाई में विकसित किया गया है. यह भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट माना जाता है, जिसकी कुल लागत ₹1,442 करोड़ है.
इस प्रोजेक्ट की खासियतें
27 भव्य घाट — हर घाट भारतीय वास्तुकला की अलग-अलग शैलियों को दर्शाता है.
दुनिया की सबसे ऊंची 225 फीट Chambal Mata की प्रतिमा (1,500 मार्बल पीस से बनी, वियतनाम से आयातित).
विशाल घंटी, फाउंटेन, थिएटर घाट, साहित्य घाट, उत्सव घाट और विश्व मैत्री घाट.
फ्लड प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर — नदी किनारे बस्तियों को बाढ़ से मुक्ति मिली है.
“वसुधैव कुटुंबकम्” थीम पर आधारित — दुनिया भर की सांस्कृतिक झलकियाँ.
गहलोत का तीखा सवाल
अशोक गहलोत ने कहा, “क्या साबरमती से बेहतर होना ही चंबल रिवर फ्रंट का गुनाह है? उन्होंने आरोप लगाया कि ₹1,442 करोड़ की लागत से बने इस विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र को भाजपा सरकार जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है. गहलोत के अनुसार, यह प्रोजेक्ट हाड़ौती क्षेत्र को पर्यटन का बड़ा हब बना सकता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के चलते विकास की इस पहल को दबाया जा रहा है.
साबरमती vs चंबल
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि चंबल रिवर फ्रंट साबरमती रिवर फ्रंट से बेहतर है क्योंकि यह हेरिटेज थीम पर आधारित है, इसमें ज्यादा घाट और सांस्कृतिक विविधता है, बेहतर फ्लड प्रोटेक्शन है और इसमें राजस्थानी संस्कृति व स्थानीय कलाओं को विशेष बढ़ावा मिला है. गहलोत ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की छवि और पर्यटन विकास से ऊपर राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए. ‘इंतजारशास्त्र’ के 18वें अध्याय में गहलोत के इस हमले के बाद अब सवाल यह है कि भाजपा सरकार इस विश्वस्तरीय प्रोजेक्ट को लेकर क्या रुख अपनाती है.