3 मार्च को चंद्र ग्रहण, जयपुर के पंडित से जानिए जानें किन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Lunar Eclipse on 3 March Impact: 3 मार्च को दोपहर 03:21 बजे से शाम 06:47 बजे तक लगने वाला चंद्र ग्रहण धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिषाचार्य डॉ पंडित पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार सूतक काल सुबह से प्रभावी रहेगा, जिसके चलते पूजा-पाठ और शुभ कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. साथ ही 12 राशियों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Feb 27, 2026, 09:12 AM IST | Updated:Feb 27, 2026, 09:12 AM IST

3 मार्च को चंद्र ग्रहण, जयपुर के पंडित से जानिए जानें किन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Lunar Eclipse : 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जयपुर के ज्योतिषाचार्य डॉ. पंडित पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 03:21 बजे से शुरू होकर शाम 06:47 बजे तक रहेगा. इस अवधि में चंद्रमा पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जिसे पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार विशेष सावधानी के साथ देखा जाता है.

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है. इसलिए 3 मार्च की सुबह से ही सूतक प्रभावी माना जाएगा. सूतक काल में पूजा-पाठ, शुभ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान करने से बचने की सलाह दी जाती है. कई स्थानों पर मंदिरों के कपाट भी ग्रहण काल के दौरान बंद रखे जाते हैं. मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए धार्मिक गतिविधियों में संयम और सावधानी रखनी चाहिए.

भोजन न करने की परंपरा भी प्रचलित

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. उन्हें घर के अंदर रहने, नुकीली वस्तुओं से दूरी रखने और अनावश्यक बाहर न निकलने की हिदायत दी जाती है. साथ ही ग्रहण काल में भोजन न करने की परंपरा भी प्रचलित है. यदि किसी कारणवश पहले से बना भोजन रखना हो, तो उसमें तुलसी के पत्ते डालकर सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना और घर में गंगाजल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य डॉ. पंडित पुरुषोत्तम गौड़, जो वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर अलग-अलग संभावित प्रभाव पड़ सकता है-

मेष राशि के लोगों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ सकता है. इन्हें बेवजह की बहस से दूर रहना चाहिए और वाहन सावधानी से चलाना चाहिए.

वृषभ राशि के जातकों को खर्च या आर्थिक मामलों को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए निवेश से बचते हुए बजट पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि के लोगों के रिश्तों में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, इसलिए सोच-समझकर बातचीत करना जरूरी होगा.

कर्क राशि के जातक भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं. ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति मिल सकती है.

सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है. अधिकारियों से टकराव से बचना समझदारी होगी.

कन्या राशि के लोगों को थकान या हल्की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

तुला राशि में प्रेम संबंधों में दूरी या मनमुटाव की आशंका है, अतः कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.

वृश्चिक राशि के लोगों को पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. घर का माहौल शांत रखने का प्रयास करें.

धनु राशि वालों की यात्रा योजनाओं में बाधा आ सकती है, इसलिए आवश्यक न हो तो यात्रा टालना उचित रहेगा.

मकर राशि के जातकों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, अतः बड़े खर्च फिलहाल रोक दें.

कुंभ राशि के लोगों का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

मीन राशि के जातकों को मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है. मंत्र जाप और ध्यान लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

इस प्रकार 3 मार्च का चंद्र ग्रहण धार्मिक आस्था और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सावधानी और संयम के साथ देखने योग्य रहेगा.

