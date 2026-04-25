/जयपुर में चंदवाजी बनेगा VIP हब, 26 अप्रैल को सियासी घरानों की शाही शादी

Jaipur News : चंदवाजी के पास आलीशान रिसॉर्ट में इन दोनों शाही शादी की तैयारी जारी है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह परिवार समेत यहां ठहरे हैं. वे अपनी नातिन (की शादी की तैयारियों में खुद जुटे हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के दमोह राजघराने की राजकुमारी का विवाह जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह के बेटे देवायुष सिंह के साथ इसी रिसॉर्ट में होगा.

ये शादी समारोह एक पारिवारिक आयोजन नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जा रहा है. एक तरफ कांग्रेस से जुड़ा प्रभावशाली परिवार है, तो दूसरी ओर बीजेपी से संबंध रखने वाला प्रमुख राजनीतिक घराना, ऐसे में ये शादी चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

माना जा रहा है कि समारोह में कई बड़े राजनीतिक चेहरे, उद्योगपति और समाज के विशिष्ट लोग शामिल हो सकते हैं, जिससे ये आयोजन और भी हाई-प्रोफाइल बन सकता है.

जी राजस्थान से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से चंदवाजी में ही रहकर शादी की तैयारियों में लगे हैं और 26 अप्रैल तक यहीं रुकने वाले हैं. उन्होंने कहा कि परिवार के इस खास मौके पर वे खुद हर छोटी-बड़ी व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं.

शाही शादी को लेकर रिसॉर्ट राजसी थीम में सजाया जा रहा है. पारंपरिक राजस्थानी सजावट, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, विशेष व्यंजन और मेहमानों के स्वागत के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं.

वहीं, इस हाई-प्रोफाइल शादी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. VVIP मूवमेंट के चलते रायसर थाना पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस है. रिसॉर्ट और आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है.

कुल मिलाकर, चंदवाजी में होने जा रही यह शाही शादी एक बार फिर साबित कर रही है कि राजस्थान न केवल परंपरा और संस्कृति का केंद्र है, साथ ही भव्य और यादगार शादियों का भी ग्लोबल हब बन चुका है.