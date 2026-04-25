Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में चंदवाजी बनेगा VIP हब, 26 अप्रैल को सियासी घरानों की शाही शादी

जयपुर में चंदवाजी बनेगा VIP हब, 26 अप्रैल को सियासी घरानों की शाही शादी

Jaipur News : जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चंदवाजी एक हाई-प्रोफाइल शाही शादी का गवाह बनने जा रहा है, जहां सियासत के दो बड़े घराने एक बंधन में बंधने वाले हैं.

Edited byPragati PantReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 25, 2026, 10:32 AM|Updated: Apr 25, 2026, 10:32 AM
जयपुर में चंदवाजी बनेगा VIP हब, 26 अप्रैल को सियासी घरानों की शाही शादी
Image Credit:

Jaipur News : चंदवाजी के पास आलीशान रिसॉर्ट में इन दोनों शाही शादी की तैयारी जारी है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह परिवार समेत यहां ठहरे हैं. वे अपनी नातिन (की शादी की तैयारियों में खुद जुटे हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के दमोह राजघराने की राजकुमारी का विवाह जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह के बेटे देवायुष सिंह के साथ इसी रिसॉर्ट में होगा.

ये शादी समारोह एक पारिवारिक आयोजन नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जा रहा है. एक तरफ कांग्रेस से जुड़ा प्रभावशाली परिवार है, तो दूसरी ओर बीजेपी से संबंध रखने वाला प्रमुख राजनीतिक घराना, ऐसे में ये शादी चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

माना जा रहा है कि समारोह में कई बड़े राजनीतिक चेहरे, उद्योगपति और समाज के विशिष्ट लोग शामिल हो सकते हैं, जिससे ये आयोजन और भी हाई-प्रोफाइल बन सकता है.

जी राजस्थान से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से चंदवाजी में ही रहकर शादी की तैयारियों में लगे हैं और 26 अप्रैल तक यहीं रुकने वाले हैं. उन्होंने कहा कि परिवार के इस खास मौके पर वे खुद हर छोटी-बड़ी व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं.

शाही शादी को लेकर रिसॉर्ट राजसी थीम में सजाया जा रहा है. पारंपरिक राजस्थानी सजावट, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, विशेष व्यंजन और मेहमानों के स्वागत के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं.

वहीं, इस हाई-प्रोफाइल शादी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. VVIP मूवमेंट के चलते रायसर थाना पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस है. रिसॉर्ट और आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है.

कुल मिलाकर, चंदवाजी में होने जा रही यह शाही शादी एक बार फिर साबित कर रही है कि राजस्थान न केवल परंपरा और संस्कृति का केंद्र है, साथ ही भव्य और यादगार शादियों का भी ग्लोबल हब बन चुका है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: टीकाराम जूली पहुंचे उदयपुर, रिफाइनरी और पंचायत चुनाव के मुद्दे पर सरकार को घेरासीएमएचओ पर पैसे लेकर डॉक्टरों की ट्रांसफर-डेप्युटेशन के आरोप, जिला परिषद में तीखी बहस
Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

राजस्थान में गर्मी को ठिकाने लगाने आ रही है बारिश, आंधी-तूफान के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ आंधी और मेघगर्जन का येलो अलर्ट

सीकर से लेकर चूरू,झुंझुनू और नागौर में बारिश, भीषण गर्मी से मिलने वाली है राहत, अलर्ट जारी

राजस्थान में आज धराशायी हुए सोने-चांदी के रेट, जानें आपके शहर में क्या है प्राइस

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

राजस्थान सराफा बाजार में भूचाल, सोना-चांदी के दामों में आई बड़ी गिरावट!

जोधपुर में मौसम ने मारी पलटी, बारिश के साथ मेघगर्जन का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

Tags:
Jaipur News
rajasthan news

About the Author

Pragati Pant

प्रगति अवस्थी, एक अनुभवी पत्रकार और डिजिटल कंटेट मास्टर मानी जाती है, जो रीजनल खबरों की संभावनाओं और उसे एक नए आयाम तक पहुंचाना बखूबी जानती है. इलेक्ट्रोनिक मीडिया में 12 से ज्यादा साल के अनुभव के बाद डिजिटल मीडिया की बारीकियों और यूजर्स की पसंद ना पसंद के मुताबिक खबरों को ढाल देना इनकी खूबी है. ज़ी राजस्थान डिजिटल में चीफ सब एडिटर, प्रगति अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी में सीनियर पदों पर काम कर चुकी हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नाबालिग बालिका के अपहरण से मचा हड़कंप, पुलिस ने मध्यप्रदेश से दस्तयाब किया

नाबालिग बालिका के अपहरण से मचा हड़कंप, पुलिस ने मध्यप्रदेश से दस्तयाब किया

rajasthan crime
2

पुलिस अधिकारी का गिरफ्तारी वारंट तामिल नही होने पर हाईकोर्ट नाराज,जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक को किया तलब

jodhpur news
3

पापा, खाना देकर आती हूं, बोलकर निकली थी 7 साल की आरूषि, नीमराणा आग में जिंदा जल गयी

rajasthan news
4

बार काउंसिल के चार मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान, मतदान को दौरान गड़बड़ियों को लेकर हाई पॉवर्ड कमेटी सख्त

jodhpur news
5

जयपुर में चंदवाजी बनेगा VIP हब, 26 अप्रैल को सियासी घरानों की शाही शादी

Jaipur News