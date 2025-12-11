Zee Rajasthan
राजस्थान में बच्चों को मिला बड़ा गिफ्ट! शीतकालीन अवकाश से पहले 3 दिन की बोनस छुट्टियां घोषित

Rajasthan School Holiday: राजस्थान शिक्षा विभाग ने प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तारीखों में संशोधन करते हुए घोषणा की है कि अब 19 और 20 दिसंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे. इससे पहले यह अवकाश 21 दिसंबर से शुरू होना था.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 11, 2025, 11:18 AM IST | Updated: Dec 11, 2025, 11:18 AM IST

राजस्थान में बच्चों को मिला बड़ा गिफ्ट! शीतकालीन अवकाश से पहले 3 दिन की बोनस छुट्टियां घोषित

Rajasthan School Holiday: राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश से पहले छुट्टियों का बोनस मिलने जा रहा है. प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों की तारीखों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत बच्चों को लगातार तीन दिनों का अवकाश मिल सकेगा.

शिक्षा विभाग ने यह शिक्षक सम्मेलन मूल रूप से 21 और 22 नवंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन उस दौरान कई स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएँ चलने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया. अब सम्मेलन की नई तिथियाँ 19 और 20 दिसंबर तय की गई हैं. इन दो दिनों में शिक्षक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसके चलते स्कूलों में नियमित कक्षाएं नहीं लग पाएंगी.

अब दो दिन की अतिरिक्त छुट्टी
प्रदेश के लाखों स्कूली छात्रों को अब दो दिन की अतिरिक्त छुट्टी का लाभ मिलेगा. हालांकि, जिलेवार परिस्थितियों और शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए इन तारीखों में थोड़ा बदलाव भी संभव है. शिक्षक सम्मेलन की वजह से छात्रों को 19 और 20 दिसंबर की छुट्टी मिलेगी, जबकि 21 दिसंबर का रविवार अवकाश पहले से ही तय है. इस तरह शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले ही विद्यार्थियों को लगातार तीन दिनों का अवकाश मिल जाएगा.

छुट्टियों का क्रम इस प्रकार रहेगा-
19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) - शिक्षक सम्मेलन
20 दिसंबर 2025 (शनिवार) - शिक्षक सम्मेलन
21 दिसंबर 2025 (रविवार) - नियमित साप्ताहिक अवकाश

सर्दी की छुट्टियों से पहले स्कूलों को जारी निर्देश
इन तीन दिनों के बाद स्कूल 22 से 24 दिसंबर तक सामान्य रूप से खुलेंगे. इसके बाद 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक प्रदेश में शीतकालीन अवकाश रहेगा. इस अवधि में सभी सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे.

शिक्षा विभाग ने स्कूलों को पहले से ही निर्देश दिया है कि सर्दी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए प्री-बोर्ड परीक्षाओं, शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया जाए. साथ ही, मौसम और अन्य परिस्थितियों के आधार पर जिलों में छुट्टियों की तारीखें डीएम के आदेशानुसार बदली भी जा सकती हैं.

