जयपुर में एल्विश यादव को देखने उमड़ी भीड़, यूट्यूबर्स के अवॉर्ड शो में बवाल

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर के चौमूं शहर में यूट्यूबर्स और इंप्लुएंसर के अवॉर्ड शो में जमकर हंगामा हुआ. इस शो में बिग-बॉस के ओटीटी एल्विश यादव सहित कंटेट क्रिएटर्स पहुंचे थे. दरअसल, चौमूं के बालाजी सटेडियम में शनिवार शाम को इंफ्लून्सर फैनफेस्ट अवार्ड (IFA) का आयोजन हुआ था.

भीड़ ने स्टेज के आसपास लगी बैरिकेडिंग भी तोड़ दी. वहीं पुलिस का कहना है कि अचानक भीड़ बढ़ने के कारण अव्यवस्था हो गई थी. शनिवार को हुए फैनफेट में यूटयूब, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक्टिव इंफ्लूएंसर पहुंचे थे.

क्रिएटर्स राजस्थान और हरियाणा से थे. शो में हुई भगदड़ जैसी स्थिति से सभी नाराज दिखे. स्टेज के आसपास बनाई सुरक्षा दीवार को तोड़कर भीड़ अचानक आगे बढ़ गई. युवाओं और सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने इसे ''अव्यवस्था फेस्ट'' कहकर सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

करई दर्शकों ने आरोप लगाया कि टिकट खरीदने के बावजूद बैठने की जगह नहीं पाई. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया. लोग इधर उधर भागते हए दिखे.

चौमूं SHO प्रदीप शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई पर भीड़ अधिक होने से अव्यवस्था की स्थिति जरूर बनी, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया था. आयोजन के दौरान निजी सुरक्षाकर्मी कम थे, ये भी अव्यवस्था का कारण रहा.