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जयपुर में पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा में नकल का खुलासा, 45 छात्रों को एक कमरे में बैठाने की थी तैयारी, परीक्षा रद्द

Jaipur Paramedical Exam: जयपुर के कालवाड़ स्थित प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल कराने की साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि झुंझुनूं के 45 विद्यार्थियों को एक कमरे में बैठाकर नकल कराने के लिए करीब 5.50 लाख रुपये का सौदा तय किया गया था.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 30, 2026, 12:16 PM|Updated: Jun 30, 2026, 12:16 PM
जयपुर में पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा में नकल का खुलासा, 45 छात्रों को एक कमरे में बैठाने की थी तैयारी, परीक्षा रद्द
Image Credit: Jaipur Paramedical ExamSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Paramedical Exam: राजस्थान के जयपुर के कालवाड़ (मुंडोता) स्थित प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल कराने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है. पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि झुंझुनूं के एक कॉलेज के 45 विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बैठाकर नकल कराने की तैयारी की गई थी.

5.50 लाख रुपये में हुआ था सौदा

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पुलिस जांच में पता चला कि इस पूरे खेल के लिए करीब 5 लाख 50 हजार रुपये का सौदा तय किया गया था. परीक्षा के दौरान विशेष व्यवस्था कर छात्रों को एक साथ बैठाकर नकल कराने की योजना बनाई गई थी.

कॉलेज संचालक समेत 4 लोग गिरफ्तार

मामले में खोरा बीसल थाना पुलिस ने कॉलेज संचालक रामकृष्ण मंडीवाल उसके भतीजे देवकृष्ण और परीक्षा में ड्यूटी पर तैनात दो वीक्षकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को मौके से छात्रों के नाम लिखी पर्चियां और कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं. इन दस्तावेजों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

Paramedical Exam

कॉलेज परिसर के बाहर छात्रों का हंगामा

घटना की जानकारी मिलते ही परीक्षा देने पहुंचे अन्य अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी फैल गई. गुस्साए छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर नारेबाजी की, हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की. प्रदर्शन के दौरान कुर्सियां फेंकी गईं और परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई गई. हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया.

राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने रद्द की परीक्षा

मामले की सूचना मिलते ही राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने संबंधित परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया. साथ ही परीक्षा केंद्र की मान्यता भी निरस्त करने का फैसला लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नकल रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है.

Paramedical Exam
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क्या होती है पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा

पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े तकनीकी कर्मचारियों को तैयार करने के लिए आयोजित की जाती है. इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में तकनीकी पदों पर काम करने के योग्य माने जाते हैं.

कौन दे सकता है यह परीक्षा

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही 12वीं में भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीव विज्ञान (Biology) विषय होने चाहिए. अभ्यर्थी का 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है.

परीक्षा पास करने के बाद पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश

परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के बाद अभ्यर्थी पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं या संबंधित नियमों के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी सेवाओं से जुड़े अवसर प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद वे अस्पतालों, मेडिकल लैब, एक्स-रे, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवाओं और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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