Chhath Puja 2025: बारिश में भी नहीं डगमगाए कदम, पानी में डटे रहे श्रद्धालु, सूर्य को दिया अर्घ्य

Chhath Puja 2025: बादलों से ढका आसमान, फुहारों से भीगा शहर... लेकिन आस्था का सूरज पूरी रोशनी में नजर आया. चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व डाला छठ के तीसरे दिन शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ बेला जैसे ही आई, वैसे ही गलता तीर्थ, आमेर-मावठा सागर, जयसिंहपुरा खोर और मालवीय नगर जैसे इलाकों में श्रद्धालु कमर तक पानी में उतर गए.

36 घंटे का निर्जल व्रत रखे व्रतियों ने बादलों के बीच भी सूर्य की दिशा देखकर अर्घ्य अर्पित किया. छठी मैया के गीतों की गूंज और ठेकुआ-गन्ने की सुगंध से वातावरण भक्ति और लोक रंग से सराबोर हो गया.

सूर्यदेव न दिखे, पर श्रद्धा की किरणें हर मन में चमकीं

बारिश और बादलों के कारण सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन श्रद्धालुओं ने समय के अनुसार ही अर्घ्य दिया. गलता तीर्थ, शास्त्री नगर स्थित स्वर्ण जयंती गार्डन के पीछे किशनबाग, हसनपुरा, दिल्ली रोड, प्रताप नगर, मालवीय नगर सहित कई इलाकों में कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे. बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, गन्ना और पूजा सामग्री लेकर महिलाएं पारंपरिक गीत 'केरवा जे फरेला घवद से..' गाते हुए पहुंचीं.

जलाशयों में गूंजे लोकगीत, झिलमिलाई आस्था

पानी में खड़ी महिलाएं गीतों में अपने मन की मुरादें व्यक्त करती रहीं. 'उग है सूरज देव अरघ के बेर…संगीत, शंखध्वनि और दीपों की रोशनी से गलता तीर्थ जैसे लोक संस्कृति का तीर्थस्थल बन गया.

कल भोर में उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य

कल भोर में व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे और संतान की लंबी आयु, परिवार की समृद्धि और सुख की कामना करेंगीं. इसके बाद व्रती पारणा कर व्रत का समापन करेंगे.

कोसी भराई से होगी कामना की पूर्ति

जिन परिवारों ने किसी विशेष कार्य या मन्नत के लिए छठ का व्रत रखा है, वे कोसी भराई की रस्म निभाएंगे. मिट्टी के हाथी पर दो कलश रखकर, गन्ने से सजे कोसी को सूर्य की पहली किरणों से पहले विसर्जित किया जाएगा.

जयपुर में लोक परंपरा का रंग

गलता तीर्थ से लेकर शहर की कॉलोनियों तक, हर जगह एक ही दृश्य. भीगी सड़कों पर जाते श्रद्धालु, सिर पर पूजा की टोकरी, और होंठों पर भक्ति के लोकगीत. छठ अब केवल बिहार और पूर्वांचल का पर्व नहीं रहा, बल्कि जयपुर की लोक संस्कृति में भी गहराई से समा गया है. सूर्य भले बादलों में छिपा रहा, पर श्रद्धालुओं के मन का सूरज पूरे तेज से चमकता रहा.

