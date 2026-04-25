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"द बेंच बियोंड रिटायरमेंट" कॉन्फ्रेंस में सूर्यकांत का बड़ा बयान, बोले- रिटायरमेंट के बाद भी जज की भूमिका खत्म नहीं होती

Rajasthan News: "द बेंच बियोंड रिटायरमेंट" कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि एक जज रिटायर जरूर होता है, लेकिन उसकी भूमिका समाज में हमेशा बनी रहती है.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: Apr 25, 2026, 04:21 PM|Updated: Apr 25, 2026, 04:21 PM
"द बेंच बियोंड रिटायरमेंट" कॉन्फ्रेंस में सूर्यकांत का बड़ा बयान, बोले- रिटायरमेंट के बाद भी जज की भूमिका खत्म नहीं होती
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Rajasthan News: संविधान क्लब में आयोजित द बेंच बियोंड रिटायरमेंट कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि एक जज रिटायर होता है, तो उस समय उसका सम्मान किया जाता है. बाद में न्यायालय चलता रहता है, केस दूसरे जज को शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक जज हमेशा जज रहता है. लोक अदालत जैसे माध्यमों से रिटायर्ड जज लाखों लोगों को न्याय दिलवा रहे हैं. फॉर्मर जजेज आमजन को न्याय दिलाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

स्कूल, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों में आमजन को न्याय प्रक्रिया और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकते हैं. सीजेआई सूर्यकांत ने यह विचार द बेंच बियोंड रिटायरमेंट कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किए. कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पूर्व न्यायाधीशों की तुलना राजस्थान की पानी सहेजने वाली बावड़ियों से करते हुए कहा कि मैं चूरू से बिलोंग करता हूं.

बारिश के पानी को बावड़ी में सहेजा जाता है. ये पूर्व जज वो बावड़ी हैं, जिनसे हम हर परेशानी में मदद ले सकते हैं. यही हम लोगों को उचित और अनुचित का फर्क बताएंगे. न्यायपालिका और उससे जुड़ी संस्थाओं को जागरूक होने की जरूरत है. ज्यूडीशियरी की संस्थाओं पर भारत की जनता का गहरा विश्वास है. हमारे एक शब्द को लोग पूजनीय मानते हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि जनता का ये विश्वास बनाए रखें.

सीएम बोले- जनता का न्यायपालिका में अटूट भरोसा

सम्मेलन में राजस्थान हाईकोर्ट में यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई. सम्मेलन में CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि विधिक सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए नालसा ने मल्टी यूटिलिटी वाहन उपलब्ध कराए हैं, यह एक अच्छी पहल है. न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षक है, जो हर नागरिक को समान अधिकार देती है. न्यायाधीश हर उस व्यक्ति की उम्मीद है, जिसे न्याय की जरूरत है.

न्यायाधीशों का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि आपका एक वक्तव्य समाज के जीवन का आधार बनता है. क्योंकि आप न्याय की प्रतिमूर्ति हैं. आप समाज को जो दिशा देते हैं, उसकी समाज को मान्यता मिलती है. इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं. सेवानिवृत्ति के बाद भी आप समाज को नई दिशा देते हैं, जो नए न्यायाधीश आते हैं, वे आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं. हमारे युवा न्यायाधीश वर्तमान के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ बैठकर जरूर सीखें.

रिटायरमेंट से जज की जर्नी समाप्त नहीं होती

सम्मेलन में राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग CJ संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से न्यायिक प्रक्रिया में भी तकनीकी उपयोग बढ़ा है. एक जज की जर्नी रिटायरमेंट के बाद समाप्त नहीं होती. रिटायर्ड जज न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. सम्मेलन का आयोजन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया और राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी की ओर से किया गया.

कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस केएल शर्मा, सचिव जस्टिस महेंद्र दयाल, एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर अध्यक्ष जस्टिस एनके जैन, संरक्षक जस्टिस वीएस दवे ने भी सम्बोधित किया.

मल्टी यूटिलिटी वाहनों को दिखाई हरी झंडी

सम्मेलन के पहले चरण के अंत में मल्टी यूटिलिटी वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई. ये वाहन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए हैं. CJI सूर्यकांत, CM भजनलाल शर्मा, राजस्थान HC के एक्टिंग CJ संजीव प्रकाश शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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