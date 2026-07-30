/जनजातीय विकास के लिए 196 करोड़ की मंजूरी, मुख्य सचिव ने अफसरों को दिए फील्ड विजिट के निर्देश

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Rajasthan Government: राजस्थान सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 196.39 करोड़ रुपये के वार्षिक प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ दूरस्थ और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया.
"फाइलों से बाहर निकलें अधिकारी, गांवों में जाकर देखें काम"
बैठक के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब विकास कार्यों की समीक्षा केवल फाइलों के आधार पर नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नियमित रूप से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, आश्रम छात्रावासों, मां-बाड़ी केंद्रों और निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण करना होगा. उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जाकर ही योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि फील्ड विजिट के माध्यम से समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे.
शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक पर रहेगा विशेष फोकस
बैठक में जनजातीय क्षेत्रों के लिए कई नवाचार आधारित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी. इनमें ड्रोन लॉजिस्टिक्स, सैटेलाइट ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर, सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक और STEM लैब्स जैसी आधुनिक योजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका के क्षेत्र में बेहतर परिणाम हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्य सचिव ने इन सफल मॉडलों पर उच्च गुणवत्ता की डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करने के निर्देश भी दिए, ताकि राज्य की इन नवाचार योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जा सके और अन्य राज्यों के लिए भी इन्हें मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके.
केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुरूप होंगे प्रस्ताव
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव तैयार करते समय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की गाइडलाइन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत प्रस्तावों को बिना किसी अनावश्यक देरी के केंद्र सरकार को भेजा जाए, ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समय की बचत हो सके. उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल बजट खर्च करना नहीं, बल्कि जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार लाना होना चाहिए.
दूरस्थ और कमजोर जनजातीय समूहों पर रहेगा विशेष ध्यान
बैठक में विशेष रूप से दूरदराज के आदिवासी गांवों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को विकास योजनाओं में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया. सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, डिजिटल सुविधाओं और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ सबसे पहले उन क्षेत्रों तक पहुंचे, जहां अब तक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है.
मुख्य सचिव ने कहा कि जनजातीय विकास केवल आधारभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल विकास के माध्यम से इन क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध, पारदर्शी और परिणाम आधारित कार्यशैली अपनाने का आह्वान किया, ताकि जनजातीय समुदायों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाया जा सके.
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