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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सख्त, बाहरी सहायता वाली परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश

V. Srinivas: राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बाहरी सहायता से संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: Jun 10, 2026, 07:39 AM|Updated: Jun 10, 2026, 07:39 AM
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सख्त, बाहरी सहायता वाली परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राज्य में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से संचालित विकास परियोजनाओं की मंगलवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा की. उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को तय समयसीमा में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए.


उच्च स्तरीय बैठक में वित्त विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, वित्तीय स्थिति और आगामी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण दिया. मुख्य सचिव ने वित्त, जल संसाधन, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, वन और स्वायत्त शासन विभागों से जुड़ी 11 प्रमुख परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की. बैठक में मुख्य सचिव ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए ईएपी सेल को और अधिक सशक्त करने, डेटा विश्लेषण प्रणाली विकसित करने और विषय विशेषज्ञों को शामिल करने के निर्देश दिए. उन्होंने विलंबित परियोजनाओं की विशेष समीक्षा और कार्यों की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए.

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जल और सिंचाई परियोजनाओं पर फोकस
जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने जाइका वित्तपोषित राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सुदृढ़ीकरण और रिलाइनिंग कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इससे करीब 650 क्यूसेक पानी की छीजत रोकने में सफलता मिली है. पश्चिमी राजस्थान में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए चल रहे कार्यों में भी तेजी लाने को कहा गया.


मुख्य सचिव ने राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट के लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शहरों में समयबद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने, नॉन-रेवेन्यू वाटर कम करने और जीआईएस आधारित तकनीकों के अधिक उपयोग पर ध्यान दिया जाए. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट-2 की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने भूमि और वैधानिक स्वीकृतियों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विभागीय समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए.


उन्होंने कहा कि उदयपुर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर में विकसित हो रही विद्युत अवसंरचना प्रदेश की अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएगी. उन्होंने डिजी-वन फॉरेस्ट स्टैक जैसे तकनीकी नवाचारों की सराहना करते हुए वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देने को कहा. मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखते हुए परियोजनाओं को परिणामोन्मुखी तरीके से पूरा किया जाए.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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