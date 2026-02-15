मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने किया जयपुर मेट्रो का निरीक्षण, आधुनिक तकनीक से होगा विस्तार

Jaipur News: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर मेट्रो के संचालन और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच फेज-2 को लेकर लगातार संवाद चल रहा है और इसकी मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है.
Trending Photos
Jaipur News: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर मेट्रो के संचालन और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच फेज-2 को लेकर लगातार संवाद चल रहा है और इसकी मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है. मानसरोवर से लेकर छोटी चौपड़ तक मेट्रो से यात्रा कर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने न सिर्फ व्यवस्थाओं को परखा बल्कि निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं की भी समीक्षा की.
मुख्य सचिव ने अजमेर रोड के 200 फीट बाईपास तक प्रस्तावित मेट्रो फेज-1 डी के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता, संरचनात्मक मजबूती और आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान मेट्रो के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर और सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर में रीयल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रेन परिचालन और सुरक्षा प्रणाली की भी समीक्षा की गई.
मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर मेट्रो का निर्माण शहर की ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक से किया गया है. मुख्य सचिव छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन भी पहुंचे, जहां खुदाई के दौरान मिले ऐतिहासिक कुंड, गौमुख और मूर्तियों के संरक्षण और प्रदर्शन की सराहना की.
उन्होंने कहा कि जयपुर जैसे विरासत शहर में मेट्रो निर्माण इस तरह किया जाना चाहिए कि सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे. उन्होंने स्टेशन के यात्री सुविधा केंद्र, कंट्रोल रूम और रखरखाव व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया.
मेट्रो टनल के भीतर बनाए गए आपातकालीन क्रॉस-पैसेज का भी निरीक्षण किया गया, जहां अधिकारियों ने आपदा की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित निकालने की तकनीकी व्यवस्था की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जयपुर मेट्रो को सुरक्षित, सुगम और विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. निरीक्षण के दौरान मेट्रो के अधिकारी भी मौजूद रहे.
यह भी पढ़ें- दीया कुमारी के बजट को डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया ऐतिहासिक, सवाई माधोपुर को मिली बड़ी सौगात
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!