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सांगानेर में टेक्सटाइल प्रदूषण पर सख्ती, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Jaipur News: सांगानेर के टेक्सटाइल हब से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में साफ कर दिया गया कि द्रव्यवती नदी को प्रदूषित करने वाली इकाइयों को अब बख्शा नहीं जाएगा.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 09, 2026, 02:27 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 02:27 PM IST

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सांगानेर में टेक्सटाइल प्रदूषण पर सख्ती, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में सांगानेर के टेक्सटाइल हब से निकलने वाले प्रदूषण पर अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में साफ कर दिया गया कि द्रव्यवती नदी को प्रदूषित करने वाली इकाइयों को अब बख्शा नहीं जाएगा. बैठक में निर्देश दिए गए कि जो इकाइयां ड्रेनेज सिस्टम से नहीं जुड़ी हैं या चोरी-छिपे गंदा पानी बहा रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल संयुक्त रूप से सर्वे शुरू करेंगे, ताकि नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने वाली इकाइयों की पहचान की जा सके. समीक्षा में सामने आया कि 12.3 एमएलडी क्षमता वाला कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) महज 3.1 एमएलडी पर चल रहा है. इसके कई अहम हिस्से जैसे मैकेनिकल बार स्क्रीन, स्लज थिकनर और MVR सिस्टम फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं.

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इसपर मुख्य सचिव ने 30 अप्रैल तक सभी खामियां दूर कर CETP को पूरी तरह चालू करने के निर्देश दिए. अब तक 892 में से 758 टेक्सटाइल इकाइयों को CETP से जोड़ा जा चुका है, जबकि बाकी इकाइयों को जोड़ने का काम जारी है. पम्पिंग स्टेशन-III और पाइपलाइन का काम 31 मई तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है.

मुख्य सचिव ने कहा कि नदियों में अपशिष्ट छोड़ने वाली डिफॉल्टर इकाइयों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही सभी इकाइयों से जरूरी सहमति (कंसेंट) आवेदन और सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए. बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और पीडी कॉर की रिपोर्ट में सुझाए गए सुधारात्मक उपायों पर भी चर्चा की गई.

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आनंद कुमार, अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण मंडल देबाशीष पृष्टि, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी एवं पंचायती राज (कृषि) विभाग मंजू राजपाल, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण सिद्धार्थ महाजन एवं विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

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