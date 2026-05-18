Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने किया आमेर महल का निरीक्षण, शिलामाता के किए दर्शन

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने किया आमेर महल का निरीक्षण, शिलामाता के किए दर्शन

Chief Secretary V. Srinivas: राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आज आमेर महल का भ्रमण किया. इस दौरान पर्यटन सचिव शुचि त्यागी, पुरातत्व विभाग के अधिकारी और आमेर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ रहे.

Edited byAnsh RajUpdated bySandhya Yadav
Published: May 18, 2026, 08:08 AM|Updated: May 18, 2026, 08:08 AM
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने किया आमेर महल का निरीक्षण, शिलामाता के किए दर्शन
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने आज आमेर महल का भ्रमण किया गया. इस दौरान पर्यटन सचिव शुचि त्यागी और पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. मुख्य सचिव ने सबसे पहले आमेर की आराध्य देवी शिला माता के दर्शन कर सुख समृद्ध और खुशहाली की कामना की. इसके बाद आमेर महल का विजिट किया. मुख्य सचिव ने आमेर महल में पर्यटकों की व्यवस्था और सुविधाओं की जानकारी ली साथ ही SASCI केन्द्रिय परिवर्तित योजना के तहत् चल रहे 25.5 करोड़ के कार्यों का भी जायजा लिया साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया.


मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास के आमेर विजिट के दौरान गत वर्ष में आमेर भ्रमण करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या लगभग 22 लाख 82 हजार पर्यटकों का विजिट रहा. जिसमें विदेशी पर्यटक लगभग 2 लाख 70 हजार और 6,270 प्रतिदिन औसतन पर्यटकों की संख्या को देखकर पर्यटकों को आने वाली समस्याओं की जानकारी ली. मुख्य सचिव ने पर्यटकों की संख्या को ओर बढ़ानें के लिए सकारात्मक प्रयास करते हुए पार्किंग को पूर्ण विकसित, व्यवस्थित करने और आमेर महल तक आने वाले रास्तों व शौचालय समेत मूलभूत सुविधाओं और अधिक विकसित करने के दिशा निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source


SASCI केन्द्रिय परिवर्तित योजना के तहत चल रहे 25.5 करोड़ के कार्यों जैसे- परियों के पास स्थित खाली जमीन पर पार्किंग विकास, प्राचीन आमेर महल, खेड़ी गेट से पितलिया भवन वाली रोड़, भारमल की छतरियाँ और अन्य कार्य समेत बजट घोषणाओं के 4.02 करोड़ के तहत चल रहे मानसिंह महल के कार्यों का निरीक्षण किया. मानसिंह महल में चल रहे संरक्षण के कार्यों का बारिकी से अवलोकन किया और संरक्षण कार्य के दौरान निकाले गये कंगूरों को सराहा.


साथ ही मानसिंह महल स्थित छज्जे की टोड़ियों पर स्थित भित्ति चित्रों के संरक्षण हेतु जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. आमेर महल स्थित सिंहपोल, गणेशपोल, भोजनशाला समेत में स्थित भित्ति चित्रों के संरक्षण हेतु IGNCA और ADMA के मध्य हुए अनुबन्ध को सराहना की.बजट घोषणाओं के तहत बनाये जाने वाले डिजिटल संग्रहालय के स्थान चयन की जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक निर्देश दिए.


मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को गाईड़ों के संबंध में ओर अधिक प्रशिक्षण देने के संबंध में निर्देशित किया ताकि गाईड़ों द्वारा जयपुर आने वाले पर्यटकों को सटीक और तथ्यपूर्ण जानकारी दे सकें. शीशमहल के विजिट के दौरान उसके स्थापत्य को देखकर मुख्य सचिव अभिभूत हुये और इनके संरक्षण के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतने के साथ उनके मूल स्वरूप को बरकरार रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए. भ्रमण के दौरान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक, आमेर महल अधीक्षक और आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक (कार्य) व उनकी टीम मौजूद रही.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत इन शहरों में क्या हैं आज के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर रेट? बुकिंग से पहले चेक करें अपडेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

पुष्कर की पहाड़ियों में मिला नर कंकाल! खोपड़ी, हड्डियां और बाल मिलने से फैली सनसनी

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

उबालकर बनाई जाती है राजस्थान की ये खास बाटी, हर बाइट में मिलेगा होटल जैसा शाही स्वाद!

राजस्थान के अलवर में 1100 एकड़ जमीन पर बन सकता है NCR का पहला MRO हब, कई लोगों को मिलेगी नौकरी!

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नाकाबंदी तोड़ भाग रही थार ने मचाया तांडव! पीछा करते हुए पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार, कांस्टेबल की मौत

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

जयपुर, जोधपुर से उदयपुर तक... कहां कितना है पेट्रोल-डीजल का रेट? पढ़ें हर शहर का भाव

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

जयपुर की पॉश कॉलोनी में देर रात घूमता दिखा लेपर्ड, CCTV में कैद हुई मूवमेंट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में ठंडा पड़ा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें अपने शहर में सोने-चांदी का लेटेस्ट प्राइस

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

हीट स्ट्रोक से हैंग हुआ राजस्थान, भयंकर लू ने फलौदी से लेकर जैसलमेर समेत इन शहरों में मचाया हुड़दंग, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान में खत्म होगी अफसरों की VIP सवारी! अब एक ही गाड़ी में जाएंगे अधिकारी

Tags:
Jaipur news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हवा में उड़कर आ रहे मोबाइल और तंबाकू! प्रतापगढ़ जेल में मचे बवाल के बीच पेट्रोल पंप की सुरक्षा पर उठे सवाल

हवा में उड़कर आ रहे मोबाइल और तंबाकू! प्रतापगढ़ जेल में मचे बवाल के बीच पेट्रोल पंप की सुरक्षा पर उठे सवाल

Pratapgarh news
2

परिवहन विभाग की गाड़ी से टकराई स्कूटी, शिक्षिका के कंधे में फ्रैक्चर, वीडियो हो रहा वायरल

rajasthan news
3

Rajasthan News: झालावाड़ में बुलडोजर एक्शन, 3 हिस्ट्रीशीटरों के आलीशान मकान और दुकानें जमींदोज

Jhalawar News
4

जयपुर में हिट एंड रन ने उजाड़ दिया परिवार, खाना खाकर वॉक पर निकले दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर,लेक्चरर पत्नी की मौत

Rajasthan Road Accident
5

Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती का रिजल्ट जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें चेक

rajasthan news