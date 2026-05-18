/मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने किया आमेर महल का निरीक्षण, शिलामाता के किए दर्शन

Jaipur News: राजस्थान के मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने आज आमेर महल का भ्रमण किया गया. इस दौरान पर्यटन सचिव शुचि त्यागी और पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. मुख्य सचिव ने सबसे पहले आमेर की आराध्य देवी शिला माता के दर्शन कर सुख समृद्ध और खुशहाली की कामना की. इसके बाद आमेर महल का विजिट किया. मुख्य सचिव ने आमेर महल में पर्यटकों की व्यवस्था और सुविधाओं की जानकारी ली साथ ही SASCI केन्द्रिय परिवर्तित योजना के तहत् चल रहे 25.5 करोड़ के कार्यों का भी जायजा लिया साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया.



मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास के आमेर विजिट के दौरान गत वर्ष में आमेर भ्रमण करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या लगभग 22 लाख 82 हजार पर्यटकों का विजिट रहा. जिसमें विदेशी पर्यटक लगभग 2 लाख 70 हजार और 6,270 प्रतिदिन औसतन पर्यटकों की संख्या को देखकर पर्यटकों को आने वाली समस्याओं की जानकारी ली. मुख्य सचिव ने पर्यटकों की संख्या को ओर बढ़ानें के लिए सकारात्मक प्रयास करते हुए पार्किंग को पूर्ण विकसित, व्यवस्थित करने और आमेर महल तक आने वाले रास्तों व शौचालय समेत मूलभूत सुविधाओं और अधिक विकसित करने के दिशा निर्देश दिए.

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SASCI केन्द्रिय परिवर्तित योजना के तहत चल रहे 25.5 करोड़ के कार्यों जैसे- परियों के पास स्थित खाली जमीन पर पार्किंग विकास, प्राचीन आमेर महल, खेड़ी गेट से पितलिया भवन वाली रोड़, भारमल की छतरियाँ और अन्य कार्य समेत बजट घोषणाओं के 4.02 करोड़ के तहत चल रहे मानसिंह महल के कार्यों का निरीक्षण किया. मानसिंह महल में चल रहे संरक्षण के कार्यों का बारिकी से अवलोकन किया और संरक्षण कार्य के दौरान निकाले गये कंगूरों को सराहा.



साथ ही मानसिंह महल स्थित छज्जे की टोड़ियों पर स्थित भित्ति चित्रों के संरक्षण हेतु जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. आमेर महल स्थित सिंहपोल, गणेशपोल, भोजनशाला समेत में स्थित भित्ति चित्रों के संरक्षण हेतु IGNCA और ADMA के मध्य हुए अनुबन्ध को सराहना की.बजट घोषणाओं के तहत बनाये जाने वाले डिजिटल संग्रहालय के स्थान चयन की जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक निर्देश दिए.



मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को गाईड़ों के संबंध में ओर अधिक प्रशिक्षण देने के संबंध में निर्देशित किया ताकि गाईड़ों द्वारा जयपुर आने वाले पर्यटकों को सटीक और तथ्यपूर्ण जानकारी दे सकें. शीशमहल के विजिट के दौरान उसके स्थापत्य को देखकर मुख्य सचिव अभिभूत हुये और इनके संरक्षण के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतने के साथ उनके मूल स्वरूप को बरकरार रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए. भ्रमण के दौरान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक, आमेर महल अधीक्षक और आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक (कार्य) व उनकी टीम मौजूद रही.



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