Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर के iStart मॉडल से बदल रही युवाओं की किस्मत, 8 हजार स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्ट

जयपुर के iStart मॉडल से बदल रही युवाओं की किस्मत, 8 हजार स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्ट

Jaipur News: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स के 3D प्रिंटिंग और VR नवाचारों को देखा. उन्होंने कहा कि CM भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'विकसित राजस्थान @2047' के लक्ष्य को पाने और रोजगार सृजन में आईस्टार्ट कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byDamodar prasad raigar
Published: May 17, 2026, 07:59 AM|Updated: May 17, 2026, 07:59 AM
जयपुर के iStart मॉडल से बदल रही युवाओं की किस्मत, 8 हजार स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्ट
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आज झालाना स्थित भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर वहां संचालित स्टार्टअप्स, इनक्यूबेशन सेंटर और वहां किए जा रहे नवाचारों का निरीक्षण किया. उन्होंने युवा आंत्रप्रेन्योर्स से संवाद कर उनके स्टार्टअप्स, नवाचारों और कार्यप्रणाली की जानकारी ली. उन्होंने भामाशाह टेक्नो हब में मिल रही आधुनिक सुविधाओं का भी अवलोकन किया. उन्होंने इन्क्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप्स को उलब्ध करवाए जा रहे सीटिंग स्पेस, टिंकरिंग लैब, स्लीपिंग पॉड्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम्नेजियम, कैफेटेरिया समेत सुविधाओं की जानकारी ली.

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने युवा आंत्रप्रेन्योर्स को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान @2047 के निर्माण में तकनीक आधारित नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा संचालित आईस्टार्ट कार्यक्रम इस लक्ष्य की पूर्ति में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि तकनीक, उत्कृष्टता और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के माध्यम से राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके साथ ही युवाओं की नवाचार क्षमता, तकनीकी दक्षता प्रदेश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, जिससे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के व्यापक अवसर प्राप्त हो रहे हैं. आने वाले दिनों में इसे और गति दी जाएगी. उन्होंने STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथेमेटिक्स) शिक्षा को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े विभागों के साथ लिंकेज बनाने और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ अधिक से अधिक एंगेजमेंट के अवसर देने के निर्देश दिए.
1. स्टार्टअप्स को क्यूरेट कर ले जाने से रोजगार सृजन कर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के प्रभावी माध्यम बन सकें,
2. स्टार्टअप्स की भी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा नवाचार आधारित इकोसिस्टम तैयार करें, जो युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराए और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दे,
3. वर्तमान समय में अधिकाधिक सेवाएं फिजिकल प्लेटफॉर्म से ई-प्लेटफॉर्म की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, क्योंकि डिजिटल माध्यम बेहतर प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं,
4. आईस्टार्ट राज्य सरकार का ऐसा सफल मॉडल है, जिसने प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को नई पहचान दी है.

आरकेसीएल के विद्यार्थियों से संवाद
मुख्य सचिव ने परिवहन सुविधा आधारित स्टार्टअप Office Glider, सस्टेनेबल फैशन आधारित CoasterBox तथा परफॉर्मेंस मार्केटिंग आधारित Intent Metric जैसे कई स्टार्टअप्स के नवाचारों की जानकारी ली. उन्होंने टिंकरिंग लैब का निरीक्षण कर 3-डी प्रिंटिंग की जानकारी ली और आरकेसीएल (राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के विद्यार्थियों से संवाद किया. इसी प्रकार उन्होंने एवीजीसी इन्क्यूबेशन लैब में VYUGXR स्टार्टअप (वर्चुअल रियलिटी) द्वारा विकसित स्पेक्टेकल्स आधारित यूनिक डिस्प्ले तकनीक अनुभव किया.

ओपन इंटरेक्शन सेशन के दौरान मुख्य सचिव ने एडुटेक आधारित Career Mitra, महिला हैल्थटेक से जुड़े Femease, वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े Swachh और स्पोर्ट्सटेक आधारित Kingdom of Chess जैसे स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी चुनौतियों और आवश्यकताओं की जानकारी ली. इन नवाचारों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में नवाचार और तकनीक आधारित उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं और राज्य देश के स्टार्टअप मानचित्र पर तेजी से अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है.

उचित मेंटरशिप, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और संसाधन उपलब्ध

इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि आईस्टार्ट कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में स्टार्टअप्स के लिए एक सशक्त भौतिक और संस्थागत वातावरण तैयार किया जा रहा है. कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को उचित मेंटरशिप, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे राजस्थान में मजबूत स्टार्टअप और उद्यमिता इकोसिस्टम विकसित हो रहा है. उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित यह पहल नवाचार को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन बढ़ाने और वित्तीय एवं ज्ञान संसाधनों तक सहज पहुंच उपलब्ध कराने के माध्यम से राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति देने का कार्य कर रही है.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने कहा कि आईस्टार्ट कार्यक्रम हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है, इसमें 8 हजार से अधिक स्टार्टअप्स और 9 आईस्टार्ट नेस्ट शामिल हैं. साथ ही इस कार्यक्रम की रीच लॉन्चपैड के माध्यम से जिला स्तर तक है. इस अवसर पर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों सहित मेंटर्स, युवा आंत्रप्रेन्योर्स और निवेशक मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:इस तारीख से शुरू हो रहा नौतपा, इन राशि वालों की बढ़ने वाली है टेंशन! जयपुर के पंडित ने बताए जोरदार उपाय

ट्रेंडिंग न्यूज़

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफे के घर में घुसकर परिवार को पीटा, बंदूक की नोक पर घर में डाली डकैती, लाखों को सोना लूटा

राजस्थान में 'नौतपा' का महा-अलर्ट: सूर्य देव बदल रहे घर, 25 मई से उबलेगी मरुधरा, ज्योतिषाचार्य की बड़ी चेतावनी!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर तक सस्ता हुआ सोना-चांदी, राजस्थान में उल्टे मुंह गिरा गोल्ड-सिल्वर का भाव

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

नागौर में भीषण सड़क हादसा, ईको कार और रोडवेज बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

कीमतें बढ़ने के बाद जानिए राजस्थान में कहां किस रेट पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें हर शहर का भाव

घर पर ऐसे बनाएं पारंपरिक मारवाड़ी हरी मिर्च के टिपोरे, स्वाद ऐसा कि खाते ही हो जाएंगे फैन

पहले पी शराब फिर अलवर की सड़कों पर काटा उधम, नशे में गाड़ी दौड़ाने पर इस पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को को लेकर जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, जानें किसको ठहराया जिम्मेदार?

Rajasthan News: जयपुर बना उत्तर भारत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर हब, दिल्ली-NCR भी पीछे!

नाकाबंदी देख भागी संदिग्ध गाड़ी, पीछा करते समय झुंझुनूं में पुलिस वाहन पेड़ से टकराया, चालक भींवाराम की मौत, SHO गंभीर

Tags:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

churu news
2

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

jodhpur news
3

Banswara: 2 रुपये का सिक्का निगलने से मासूम की हालत गंभीर, सांस लेने में हो रही परेशानी

bansawara news
4

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की हो रही 'पिटाई'! केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला

Rajasthan politics news
5

कोटा में किडनी फेल होने से एक और प्रसूता की मौत, अब तक 5 महिलाओं ने तोड़ा दम

kota news