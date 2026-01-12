ऑडी के बाद अब Sonet का कहर, जयपुर में तेज रफ्तार कार ने युवक को उड़ाया, नजारा देख दंग रहे गए लोग

Jaipur Hit And Run:जयपुर. राजस्थान की राजधानी जयपुर में हिट एंड रन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ऑडी कांड और आमेर की घटना के बाद अब जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी इलाके में एक और खौफनाक हादसा हुआ है. तालामोड़ के पास नेशनल हाईवे-48 पर एक बेकाबू कार ने सड़क पार कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी और भागने की कोशिश की. लेकिन स्थानीय युवकों की बहादुरी से आरोपी पकड़े गए. यह घटना देर रात की है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हादसा चंदवाजी के तालामोड़ के पास हुआ. जमवारामगढ़ निवासी कालूराम गुर्जर हाईवे पार कर रहे थे, तभी जयपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कालूराम उछलकर दूर जा गिरे. कार चालक ने रुकने की बजाय गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और फरार होने लगा. घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय युवकों ने तुरंत रिएक्ट किया और अपनी बाइकों से कार का पीछा शुरू कर दिया. फिल्मी स्टाइल में पीछा करने के बाद उन्होंने कार को घेर लिया और चालक समेत चारों सवारों को पकड़ लिया.

कालूराम गुर्जर के पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें तुरंत NIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों का कहना है कि टक्कर की वजह से कई हड्डियां टूट गई हैं और आंतरिक चोटें भी संभव हैं. परिवार वाले सदमे में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.

युवकों की बहादुरी से पकड़े गए आरोपी

हादसे के बाद कार चालक ने इंसानियत को ताक पर रखकर भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय युवकों ने हिम्मत दिखाई. उन्होंने बाइकों से पीछा किया और कार को रुकवाकर सवारों को पकड़ा. कार में चार युवक सवार थे, जिन्हें युवकों ने पुलिस के हवाले कर दिया. इस बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. SHO हीरालाल सैनी ने बताया कि घायल युवक डिवाइडर से मोटरसाइकल कूदकर रोड क्रॉस कर रहा था, तभी कार से टक्कर हो गई. पुलिस ने कार जब्त कर ली है और चारों सवारों को हिरासत में ले लिया है. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि आरोपी नशे में तो नहीं थे. मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

लोगों में भारी आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग

जयपुर में लगातार हिट एंड रन की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है. ऑडी कांड के बाद यह तीसरी बड़ी घटना है. स्थानीय निवासी कहते हैं कि हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर जानलेवा हो रहा है. पुलिस को स्पीड चेकिंग और सख्त नियम लागू करने चाहिए. सोशल मीडिया पर भी घटना की निंदा हो रही है.

