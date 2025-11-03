Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaipur News: चाइनीज मांझे का 'कहर' शुरू, मोटर साइकिल सवार युवक का गला कटा, सांसत में फंसी जान

Rajasthan Chinese Manjha: राजधानी जयपुर में एक बार फिर इस घातक मांझे ने युवक की जान पर बनाई ली. सांगानेरी गेट से ट्रांसपोर्ट नगर जा रही मोटरसाइकिल पर सवार 23 वर्षीय रिंकू शर्मा का गला चाइनीज मांझे से कट गया, जिससे खून की धार बहने लगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 03, 2025, 10:14 AM IST | Updated: Nov 03, 2025, 10:14 AM IST

Trending Photos

उदयपुर में तांडव मचाने वाला है मौसम, भयंकर बारिश को लेकर अलर्ट जारी,पढ़ें वेदर अपडेट
6 Photos
Udaipur Weather Update

उदयपुर में तांडव मचाने वाला है मौसम, भयंकर बारिश को लेकर अलर्ट जारी,पढ़ें वेदर अपडेट

घर पर बनाएं ऑथेंटिक राजस्थानी दाल ढोकली, स्वाद में ऐसी कि 5 स्टार की रेसिपी भी हो जाएगी फेल!
10 Photos
Rajasthan famous Food

घर पर बनाएं ऑथेंटिक राजस्थानी दाल ढोकली, स्वाद में ऐसी कि 5 स्टार की रेसिपी भी हो जाएगी फेल!

Kota Weather Update: कोटा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने 3-4 नवंबर के लिए जारी किया अलर्ट
8 Photos
kota weather update

Kota Weather Update: कोटा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने 3-4 नवंबर के लिए जारी किया अलर्ट

बीकानेर शादी का जलवा, दो भाइयों ने भांजों को दिया 1.56 करोड़ का भव्य मायरा, बेनीवाल भी हुए शरीक
7 Photos
Bikaner Wedding Mayra

बीकानेर शादी का जलवा, दो भाइयों ने भांजों को दिया 1.56 करोड़ का भव्य मायरा, बेनीवाल भी हुए शरीक

Jaipur News: चाइनीज मांझे का 'कहर' शुरू, मोटर साइकिल सवार युवक का गला कटा, सांसत में फंसी जान

Jaipur News: मकर सक्रांति अभी दूर है, लेकिन चाइनीज मांझे का कहर शुरू हो गया है. जयपुर में चाइनीज मांझे से फिर एक युवक की जान पर बन आई. ट्रांसपोर्ट नगर से पहले मांझे से युवक रिंकू का गला कट गया, जिससे उसकी जान सांसत में आ गई. हालांकि समय रहते डॉक्टरी उपचार मिलने से उसकी जान पर से खतरा टल गया.

जानकारी के अनुसार मांझे से घायल युवक रिंकू शर्मा (23) पातलवास आंधी निवासी है. रिंकू मोटरसाइकिल पर सांगानेरी गेट से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जा रहा था. रिंकू के साथ मोटर साइकिल पर उसका साला राहुल भी बैठा था. सेठी कॉलोनी तिराहे से पहले पहुंचने पर अचानक मांझा गले में आ गया. इस पर उसका संतुलन बिगड़ गया. मांझा एक नहीं दो-तीन बार गले तक पहुंचा. मांझे से रिंकू के गले में कट लग गया, जिससे खून बहने लगा. यह देखकर रिंकू के साथ चल रहा राहुल व उसका भाई घबरा गए. उन्होंने तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन काफी देर तक नहीं आई.

उपचार मिलने पर बची जान
इधर रिंकू को लहूलुहान हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. वहां उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने उसे सवाई मानसिंह अस्पताल रैफर कर दिया. सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने रिंकू का उपचार शुरू किया. रिंकू के गले में पांच छह टांके आए, उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. डॉक्टरों का कहना है कि मांझे से कटने के कारण गले से खून बह रहा था, ऐसे में समय पर अस्पताल पहुंचने पर रिंकू की जान बच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सड़क के किनारे पतंग उड़ा रहे थे युवक, भागे
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो युवक सड़क के किनारे पतंग उड़ा रहे थे. इस दौरान एक जने की पतंग कटने से मांझे से रिंकू का गला कट गया. रिंकू को लहुलुहान देखकर दोनों युवक मौके से भाग छूटे. रिंकू के साले राहुल ने कहा कि इस तरह सड़क के किनारे पतंग उड़ा रहे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं. आरोपियों का पता लगाकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई दूसरा राहगिर की जान पर नहीं बनें.

पतंग मांझे के कारण हादसों का शहर जयपुर
जयपुर में संक्रांति से पहले ही पतंगबाजी शुरू हो जाती है. पतंग उड़ाने में चाइनीज मांझा के उपयोग से गला, नाक कटने तथा आंख पर चोट लगने के कई मामले समाने आते रहते हैं. जयपुर में चाइनीज मांझे से बच्चों की मौत तथा सैंकड़ों घायल हो चुके हैं. हालांकि राज्य सरकार ने चाइनीज मांझे पर बैन लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके शहर में चाइनीज मांझा बिक रहा है जिससे इस तरह के हादसे हो रहे हैं. सरकार संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे से बैन के आदेश निकाल कर इतिश्री कर लेती है और दुपहिया वाहन चालकाें को हादसों का शिकार होना पडता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news