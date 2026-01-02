Chomu News : जयपुर के चौमूं में मस्जिद अतिक्रमण विवाद में को लेकर आज बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. सबसे पहले पठान कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाया गया.

पुलिस ने बताया कि जो गलत है उस पर एक्शन होगा. आज सुबह से ये एक्शन शुरू हो गया है. करीब 200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता मौके पर मौजूद है.

आपको बता दें कि 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर तीन दिन में जवाब मांगा गया था. जिसकी मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गयी.

ये नोटिस 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खानों, 4 अवैध निर्माण को लेकर दिया गया था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया.

नोटिस के बावजूद भी कोई लीगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये थे और ऐसे में अब अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है.

आपको बता दें कि इस पूरे मामले में करीब 110 लोगों को डिटेन किया गाय था जिसमें से करीब 19 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है. पूछताछ में 15 और नाम सामने आए हैं जो फरार बताये जा रहे हैं.

याद दिला दें कि 25 दिसंबर की रात को पुलिस ने समुदाय विशेष के लोगों से रेलिंग हटाने को कहा, लेकिन ये नहीं हटाई गई. आधी रात को पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे पत्थरबाजी शुरू हो गई थी. भीड़ ने पुलिस पर हमला किया थी और स्थिति बिगड़ गई थी.

खबर अपडेट हो रही है.