चौमूं में क्यों चलाना पड़ा बुलडोज़र ? पत्थरबाजों की कॉलोनी में सन्नाटा

chomu news : चौमूं के पठान मोहल्ले में पुलिस जाब्ता तैनात है और बुलडोजर एक्शन जारी है, 24 अवैध निर्माण ध्वस्त हो रहे हैं और जिन पर कार्रवाई हो रही है, वो अपने घरों की छतों से ऐसा होते देख रहे हैं, विरोध नहीं है क्यों कि नोटिस पहले दिया जा चुका था. पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया है कि जो गलत है उस पर तो एक्शन होगा.

Published: Jan 02, 2026, 09:14 AM IST | Updated: Jan 02, 2026, 09:31 AM IST

चौमूं में क्यों चलाना पड़ा बुलडोज़र ? पत्थरबाजों की कॉलोनी में सन्नाटा

chomu bulldozer action : जयपुर के चौमूं में मस्जिद के पास हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत हुई थी. जब इसे रोकने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गयी तो पुलिस पर भीड़ ने सुनियोजित तरीके से हमला कर दिया. भारी पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए. हालात को काबू में करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था.

बुलडोजर एक्शन क्यों ?

दरअसल चौमूं में हुई इस हिंसा के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन की मदद से पत्थरबाजों की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था. जिसमें से ज्यादातर पठान कॉलोनी से आये दिखे थे. ऐसे में 24 पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा कर दिये गये थे. तीन दिन का समय दिया गया था, लेकिन जब कोई जवाब आखिरी दिन तक यानि की 31 दिसंबर तक नहीं मिला तो 2 जनवरी 2026 को बुलडोजर ने इन अवैध निर्माणों को नष्ट कर दिया.कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ही बात कही की -कोई गलत होगा तो एक्शन तो होगा ही.

पत्थरबाजों की कॉलोनी में कोई विरोध नहीं दिखा क्यों ?

इस बार नगर परिषद की टीम और पुलिस जाब्ता पूरी तैयारी के साथ आई थी. करीब 200 पुलिसकर्मी जाब्ते में थे और हर तरह के हालात से निपटने को तैयार थे. लेकिन विरोध कुछ खास देखने को नहीं मिला. जिन घरों या दुकानों के बाहर से अवैध निर्माण को तोड़ा गया वो अपनी छतों से ये सब होता देख रहे थे. एक दो लोगों ने ही कहा की उनको कोई नोटिस नहीं मिला है. लेकिन प्रशासन के मुताबिक सिर्फ उन्ही अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला जहां नोटिस चस्पा किया गया था. वहीं नोटिस के बाद से कुछ लोग घर पर ताला लगाकर जा चुके थे.

राजस्थान में यूपी वाला एक्शन, क्या गया संदेश ?

कुल मिलाकर राजस्थान सरकार के इस बुलडोजर एक्शन ने ये साफ संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र में विवाद का समाधान बातचीत से या कोर्ट से होना चाहिए. ना की सड़कों पर हिंसा करके. और आगे भी कभी किसी ने कानून को हाथ में लिया तो बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार रहें.

आपको बता दें कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील की थी. प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई किसी एक व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है. नगर परिषद अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखेंगी और जहां भी अवैध निर्माण हैं वहां बुलडोजर गरजेगा.

