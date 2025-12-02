चौमूं SDM राठौड़ ने BLO को दिया पार्टी का सरप्राइज, साथ में जमकर लगाए ठुमके

Rajasthan News: राजस्थान में जहां एक ओर SIR के कामकाज को लेकर तनाव पूर्ण माहौल और कर्मचारियों की बढ़ती चिंता चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर जयपुर जिले के चौमूं उपखंड से एक सकारात्मक मिसाल सामने आई है. यहां के एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने तनाव-मुक्त वातावरण में काम करवाते हुए चौमूं विधानसभा क्षेत्र में शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य समय से पहले पूरा करवा दिया. यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि नेतृत्व की शैली कैसे किसी भी टीम के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है.

डिजिटाइजेशन का यह महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) ने राहत की सांस ली.आमतौर पर ऐसे कार्यों के दौरान दबाव और तनाव का माहौल बन जाता है, लेकिन एसडीएम राठौड़ ने शुरुआत से ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ टीम को प्रोत्साहित किया. कार्य पूर्ण होने की खुशी को एसडीएम ने कर्मचारियों के साथ साझा करते हुए इसे जश्न का रूप दिया. उन्होंने चौमूं उपखंड के सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया.

रात्रिभोज कार्यक्रम में सभी कर्मचारी तनावमुक्त होकर डीजे की धुन पर झूमते नजर आए. यह नजारा प्रशासनिक कार्यों में सकारात्मक माहौल और टीम वर्क के महत्व को दर्शाता है. सबसे रोचक पहलू यह रहा कि एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ भी खुद को रोक नहीं पाए और वे भी कर्मचारियों के साथ डांस फ्लोर पर उतर आए. इससे कर्मचारियों का मनोबल और भी बढ़ा और यह संदेश गया कि अधिकारी और कर्मचारी मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एसडीएम राठौड़ के डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनकी कार्यशैली की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि एक अच्छा नेता वही है जो अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले. शहर में भी इस पहल की खूब सराहना की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-