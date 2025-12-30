सांसद अमराराम का चौमूं दौरा, समुदाय विशेष ने सुनाई आपबीती

Chomu News : सांसद अमराराम ने चौमूं में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली. समुदाय विशेष के लोगों ने सांसद को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि किस तरह अचानक हालात बिगड़े और तनाव की स्थिति बनी.
Chomu News : चौमूं में हाल ही में उपजे तनाव के बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं. इसी क्रम में सीकर से सांसद अमराराम चौमूं पहुंचे और पत्थरबाजी की घटनाओं से प्रभावित इलाकों का दौरा किया.
सांसद ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली. समुदाय विशेष के लोगों ने सांसद को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि किस तरह अचानक हालात बिगड़े और तनाव की स्थिति बनी.
सांसद अमराराम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं और मांगों को संबंधित अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष जांच और न्याय होना जरूरी है. समुदाय विशेष के लोग न्याय की बात कर रहे हैं.
आपको बता दें कि 25 दिसंबर की रात को पुलिस ने समुदाय विशेष के लोगों से रेलिंग हटाने को कहा, लेकिन ये नहीं हटाई गई. आधी रात को पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे पत्थरबाजी शुरू हो गई थी. भीड़ ने पुलिस पर हमला किया थी और स्थिति बिगड़ गई थी.
मामले पर बोलते हुए पुलिस के एक पूर्व अधिकारी ने बताया था कि अगर पहले खुफिया इनपुट पर कार्रवाई होती या फिर फ्लैग मार्च और स्थानीय प्रतिनिधियों से संवाद कर लिया जाता, तो हिंसा को काफी हद तक रोका जा सकता था.
आपको बता दें कि उस वक्त हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े गये थे और संदिग्धों की पहचान कर डीटेन किया गया था. ड्रोन से निगरानी और फ्लैग मार्च के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया था.
एहतियात के दौर पर इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था. अफवाहों के फैलने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट बंदी की गयी थी. प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था.
