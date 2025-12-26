Zee Rajasthan
चौमूं में 24 घंटे तक इंटरनेट बंद , मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर हुआ था विवाद

Rajasthan Chomu Dispute Update : चौमूं में आधी रात के बाद उपजे तनाव के चलते इंटरनेट सेवा को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, पूरा मामला मस्जिद के बाहर पत्थरों के हटाने से जुड़ा है. 


 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Dec 26, 2025, 08:45 AM IST | Updated: Dec 26, 2025, 09:11 AM IST

Chomu Tension Internet Close : चौमूं कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी है. आज सुबह 7 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी. पुलिस कमिश्नर के पत्र पर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है. जिसको लेकर संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी किये थे.

पूरा मामला धार्मिक स्थल के बाहर पत्थर हटाने से जुड़ा है. अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट को बंद किया गया है.


जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड पर मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने पर विवाद हो गया था. आपसी सहमति से पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ था.

लेकिन फिर समुदाय विशेष के लोगों ने इसका विरोध शुरूु कर दिया. समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की.

तनाव की स्थिति से निपटाने के लिये पुलिस ने मोर्चा संभाला. पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया गया.

हरमाड़ा, दौलतपुरा, विश्वकर्मा SHO सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा. DCP हनुमान प्रसाद मीणा ,ADCP बजरंग सिंह शेखावत,राजेश गुप्ता,ACP उषा यादव सहित कई पुलिस अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

फिलहाल बाजार बंद है, बस स्टैंड के आस पास भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात है. पुलिस पर हुई पत्थरबाजी की तस्वीरें सड़क पर बिखरे पत्थर बयां कर रहे हैं.

पुलिस पर पथराव करने वालों की पहचान की कोशिश की जा रही है. जिसके लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जाएगा. आपको बता दें कि करीब 4-5 पुलिसकर्मी पत्थरबाजी में घायल हुए हैं.

