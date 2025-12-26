चौमूं में 24 घंटे तक इंटरनेट बंद , मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर हुआ था विवाद

Chomu Tension Internet Close : चौमूं कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी है. आज सुबह 7 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी. पुलिस कमिश्नर के पत्र पर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है. जिसको लेकर संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी किये थे.

पूरा मामला धार्मिक स्थल के बाहर पत्थर हटाने से जुड़ा है. अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट को बंद किया गया है.



जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड पर मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने पर विवाद हो गया था. आपसी सहमति से पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ था.

लेकिन फिर समुदाय विशेष के लोगों ने इसका विरोध शुरूु कर दिया. समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की.

तनाव की स्थिति से निपटाने के लिये पुलिस ने मोर्चा संभाला. पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया गया.

हरमाड़ा, दौलतपुरा, विश्वकर्मा SHO सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा. DCP हनुमान प्रसाद मीणा ,ADCP बजरंग सिंह शेखावत,राजेश गुप्ता,ACP उषा यादव सहित कई पुलिस अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

फिलहाल बाजार बंद है, बस स्टैंड के आस पास भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात है. पुलिस पर हुई पत्थरबाजी की तस्वीरें सड़क पर बिखरे पत्थर बयां कर रहे हैं.