क्या आप जानते हैं चुकन्दर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहां स्थापित हुआ था? जानें राजस्थान से जुड़े 10 अतरंगी सवाल

Trending Quiz: यहां पर आप राजस्थान से जुड़े 10 अतरंगी और महत्वपूर्ण सवालों को  एक व्यवस्थित रूप में देख सकते हैं. जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दिलाएंगे बोनस अंक...

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 10, 2026, 04:01 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 04:04 PM IST

क्या आप जानते हैं चुकन्दर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहां स्थापित हुआ था? जानें राजस्थान से जुड़े 10 अतरंगी सवाल

Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान का भूगोल, खनिज और उद्योग हमेशा से ही महत्वपूर्ण विषय रहे हैं. वहीं राजस्थान से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो RPSC (RAS, REET, Patwar) और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं.

यहां पर आप राजस्थान से जुड़े 10 अतरंगी और महत्वपूर्ण सवालों को एक व्यवस्थित रूप में देख सकते हैं. जो आपको परीक्षाओं में मदद करेंगे.

चीनी उद्योग
राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का अपना महत्व है. श्री गंगानगर न केवल कपास और गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का देश का अपनी तरह का अनूठा प्रयास किया गया था.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए हमें जनलर नॉलेज (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स (Current Affairs) की बहुत आवश्यकता होती है. वहीं जिनसे जुड़े कई सवाल एसएससी, बैंकिग,RPSC,रेलवे व अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के दौरान जो पूछे जाते हैं-

ऐसे में हम आज आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो. इन सवालों को आप अच्छी तरह से पढ़कर जवाब दे सकते हैं. वैसे तो, हमने सभी सवालों के जवाब नीचे दिए हुए हैं, आप इन सवालों के कहीं नोट करके रख भी सकते हैं.

1-निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को 'त्रिवेणी' कहा जाता है ?
उत्तर- बनास, मैनाल, बेडच
राजस्थान में 'त्रिवेणी' संगम बनास, मैनाल और बेडच नदियों के मिलन को कहा जाता है.
2-भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किमी है व राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है.
उत्तर- 6.74
भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, राजस्थान में 16,654 वर्ग किमी वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 6.74% है.
3. भारत में बॉक्साइट और अभ्रक सर्वाधिक उत्पादक राज्य है
उत्तर- ओडिशा - आन्ध्र प्रदेश
भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य ओडिशा है, और अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आन्ध्र प्रदेश है.
4. चुकन्दर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहां पर स्थापित हुआ है.
उत्तर- श्री गंगानगर में
चुकन्दर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग श्री गंगानगर में स्थापित हुआ था.
5. माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है
उत्तर- गुजरात तथा राजस्थान का
माही बजाज सागर परियोजना गुजरात तथा राजस्थान का एक संयुक्त उद्यम है.
6- 2001-2022 के बीच न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है
उत्तर- श्री गंगानगर
7. राजस्थान में कालाखुटा, लीलवानी, नारदिया,तिम्मामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं
उत्तर-मैंगनीज़
8. कालीसिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहां स्थित है
उत्तर- झालावाड़
9. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
उत्तर- राजस्थान
10. कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है?
उत्तर- हनुमानगढ़

