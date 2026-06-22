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पाकिस्तानी हैंडलर्स के जासूस मुस्ताक की बढ़ी रिमांड, CID करेगी बैंक खातों और CDR की जांच

Jaipur News: जैसलमेर से गिरफ्तार हुए जासूस मुस्ताक को पांच दिन की रिमांड के बाद आज एक बार फिर सीआईडी इंटेलीजेंस ने कोर्ट में पेश किया. आगे की पूछताछ के लिए CID इंटेलीजेंस ने कोर्ट से तीन दिन का रिमांड मांगा.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 22, 2026, 06:06 PM|Updated: Jun 22, 2026, 06:06 PM
पाकिस्तानी हैंडलर्स के जासूस मुस्ताक की बढ़ी रिमांड, CID करेगी बैंक खातों और CDR की जांच
Image Credit: Spy Mustaq

Jaipur News: राजस्थान के जैसलमेर के नाचना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए जासूस मुस्ताक को पांच दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज एक बार फिर सीआईडी इंटेलीजेंस ने कोर्ट में पेश किया. आगे की पूछताछ के लिए CID इंटेलीजेंस ने कोर्ट से तीन दिन का रिमांड मांगा. जहां से कोर्ट ने जासूस मुस्ताक को तीन दिन की रिमांड पर भेजा है.

जासूस मुस्ताक को अब 25 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा. विशेष लोक अभियोजक सुदेश सतवान ने बताया कि आगे की जांच के दौरान आरोपी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की जांच की जानी है. पूछताछ में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित कर लिया है. जांच एजेंसियों ने फिलहाल इन लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है.

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अब तक हुई जांच में सामने आया है कि जासूस मुस्ताक पिछले करीब दो साल से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था. पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर उसने नाचना की मुख्य सड़क पर एक चाय की दुकान खोली थी. वहां लाइव फीड कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा था. आरोपी सेना और बीएसएफ की गतिविधियों पर नजर रखता था.

गूगल मैप और कैमरे की मदद से संवेदनशील स्थानों की सटीक लोकेशन, फोटो और वीडियो पाकिस्तान भेजता था. उसके मोबाइल फोन से दो ऐसे नंबर भी मिले हैं, जो खालिद और नजीर अहमद के नाम से सेव थे, जो पाक हैंडलर्स हैं. ये दोनों पाकिस्तान में रहकर एजेंटों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपी के नेटवर्क, संपर्कों और आर्थिक लेन-देन की गहन पड़ताल कर रही हैं तथा इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच जारी है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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