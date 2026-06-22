/पाकिस्तानी हैंडलर्स के जासूस मुस्ताक की बढ़ी रिमांड, CID करेगी बैंक खातों और CDR की जांच

Jaipur News: राजस्थान के जैसलमेर के नाचना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए जासूस मुस्ताक को पांच दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज एक बार फिर सीआईडी इंटेलीजेंस ने कोर्ट में पेश किया. आगे की पूछताछ के लिए CID इंटेलीजेंस ने कोर्ट से तीन दिन का रिमांड मांगा. जहां से कोर्ट ने जासूस मुस्ताक को तीन दिन की रिमांड पर भेजा है.

जासूस मुस्ताक को अब 25 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा. विशेष लोक अभियोजक सुदेश सतवान ने बताया कि आगे की जांच के दौरान आरोपी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की जांच की जानी है. पूछताछ में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित कर लिया है. जांच एजेंसियों ने फिलहाल इन लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है.

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अब तक हुई जांच में सामने आया है कि जासूस मुस्ताक पिछले करीब दो साल से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था. पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर उसने नाचना की मुख्य सड़क पर एक चाय की दुकान खोली थी. वहां लाइव फीड कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा था. आरोपी सेना और बीएसएफ की गतिविधियों पर नजर रखता था.

गूगल मैप और कैमरे की मदद से संवेदनशील स्थानों की सटीक लोकेशन, फोटो और वीडियो पाकिस्तान भेजता था. उसके मोबाइल फोन से दो ऐसे नंबर भी मिले हैं, जो खालिद और नजीर अहमद के नाम से सेव थे, जो पाक हैंडलर्स हैं. ये दोनों पाकिस्तान में रहकर एजेंटों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपी के नेटवर्क, संपर्कों और आर्थिक लेन-देन की गहन पड़ताल कर रही हैं तथा इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच जारी है.