/जयपुर में न्याय जगत का महाकुंभ, आज से शुरू होगा कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर शुक्रवार से अंतरराष्ट्रीय न्यायिक और कानूनी विमर्श का केंद्र बनने जा रही है. 31 जुलाई से 2 अगस्त तक यहां तीन दिवसीय 'कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ' सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) देशों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, मेडिएटर्स (मध्यस्थ), विधि विशेषज्ञ और कानूनी क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रतिनिधि भाग लेंगे. सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत करेंगे.



कानून और मध्यस्थता पर होगी वैश्विक चर्चा

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सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुलभ और आधुनिक बनाने के साथ-साथ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है. तीन दिनों तक विभिन्न तकनीकी सत्रों, विचार-विमर्श और संवाद के माध्यम से मध्यस्थता (मेडिएशन), कानून का शासन (रूल ऑफ लॉ), न्याय तक आसान पहुंच, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) और अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देंगे.



कई देशों के न्यायाधीश और विधि विशेषज्ञ होंगे शामिल

सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशों के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, मध्यस्थता विशेषज्ञ, शिक्षाविद और विधि क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भाग लेंगे. इस मंच पर विभिन्न देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं, मध्यस्थता मॉडल और कानूनी सुधारों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा. इससे सदस्य देशों के बीच न्यायिक सहयोग को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है.



भारत के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?

भारत लगातार वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (Alternative Dispute Resolution) और मेडिएशन को बढ़ावा दे रहा है. ऐसे में जयपुर में आयोजित यह सम्मेलन भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और न्यायिक नेतृत्व को भी मजबूत करेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, तेज और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही विभिन्न देशों के सफल अनुभवों से भारत की न्याय व्यवस्था को भी नई सीख मिलेगी.



जयपुर को मिलेगा वैश्विक मंच

इस सम्मेलन के आयोजन से जयपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान मिलेगी. देश-विदेश से आने वाले न्यायाधीश, विधि विशेषज्ञ और प्रतिनिधि न केवल कानूनी विषयों पर चर्चा करेंगे, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों से भी रूबरू होंगे. इससे राज्य की अंतरराष्ट्रीय छवि को मजबूती मिलने के साथ-साथ कानूनी और शैक्षणिक सहयोग के नए अवसर भी खुल सकते हैं.



उद्घाटन आज, तीन दिन तक चलेगा मंथन

31 जुलाई से शुरू होने वाला यह सम्मेलन 2 अगस्त तक चलेगा. उद्घाटन सत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इसके बाद विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के सत्र, पैनल चर्चा और संवाद आयोजित किए जाएंगे. सम्मेलन का उद्देश्य न्याय, शांति और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग को नई दिशा देना है.

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