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स्कूल विवाद के बाद CJP ने शिक्षा मंत्री को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, अगर आदेश वापस नहीं लिया तो...

CJP Gives 24 Hour Ultimatum to Madan Dilawar: जयपुर में स्कूलों में आमजन और मीडिया के प्रवेश को लेकर जारी आदेश के विरोध में CJP कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. कार्यकर्ताओं ने आदेश वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा. वहीं, ग्रामीणों ने स्कूल के माहौल और बच्चों की पढ़ाई को लेकर अपनी चिंता जताई है.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 21, 2026, 12:34 PM IST | Updated:Aug 21, 2026, 12:34 PM IST
स्कूल विवाद के बाद CJP ने शिक्षा मंत्री को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, अगर आदेश वापस नहीं लिया तो...
Image Credit: Jaipur School Controversy

Jaipur School Controversy: शिक्षा विभाग के स्कूलों में आमजन और मीडिया के प्रवेश को लेकर जारी आदेश के विरोध में CJP कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. इसी कड़ी में करीब तीन दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता टोंक रोड स्थित रामपुर कंवरपुरा स्कूल के हालात जानने के लिए मौके पर पहुंचे. स्कूल परिसर में प्रवेश को लेकर कार्यकर्ताओं और स्कूल प्रशासन व ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया और ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं को मौके से बाहर कर दिया.


स्कूल में जाने को लेकर हुआ विवाद
बताया जा रहा है कि CJP कार्यकर्ता स्कूल की स्थिति देखने के लिए वहां पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं के स्कूल में प्रवेश करने की कोशिश का स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों ने विरोध किया. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं को स्कूल परिसर में जाने से रोक दिया और बाद में उन्हें मौके से बाहर कर दिया. इस दौरान कुछ लोगों के बीच हाथापाई की बात भी सामने आई है. हालांकि, पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं.

ग्रामीणों ने लगाए ये आरोप
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि CJP कार्यकर्ता बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर पहुंचे थे. ग्रामीणों का कहना है कि कार्यकर्ता स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे. ग्रामीणों के मुताबिक, स्कूल के मुख्य गेट पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही थी. इसी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ी और उन्होंने कार्यकर्ताओं का विरोध किया. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए और किसी भी बाहरी गतिविधि के कारण स्कूल का माहौल खराब नहीं होना चाहिए.

CJP कार्यकर्ताओं ने लगाया मारपीट का आरोप
वहीं CJP कार्यकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि स्कूल के हालात जानने पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने मारपीट और धक्का-मुक्की की. कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे शिक्षा विभाग के आदेश का विरोध करते हुए स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे थे. दोनों पक्षों के आरोपों के बीच मौके पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा. हालांकि, इस मामले में पुलिस कार्रवाई या किसी आधिकारिक जांच को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

शिक्षा मंत्री को 24 घंटे का अल्टीमेटम
घटना के बाद CJP कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्कूलों में आमजन और मीडिया के प्रवेश पर लगाए गए आदेश को वापस लिया जाए. उनका कहना है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा और मोर्चा खोला जाएगा. इस पूरे विवाद के बीच स्थानीय ग्रामीणों ने भी स्कूल की व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है. फिलहाल स्कूल में प्रवेश को लेकर शुरू हुआ विवाद राजनीतिक विरोध और ग्रामीणों के आक्रोश के बीच टकराव में बदल गया है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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