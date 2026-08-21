/स्कूल विवाद के बाद CJP ने शिक्षा मंत्री को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, अगर आदेश वापस नहीं लिया तो...

Jaipur School Controversy: शिक्षा विभाग के स्कूलों में आमजन और मीडिया के प्रवेश को लेकर जारी आदेश के विरोध में CJP कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. इसी कड़ी में करीब तीन दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता टोंक रोड स्थित रामपुर कंवरपुरा स्कूल के हालात जानने के लिए मौके पर पहुंचे. स्कूल परिसर में प्रवेश को लेकर कार्यकर्ताओं और स्कूल प्रशासन व ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया और ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं को मौके से बाहर कर दिया.



स्कूल में जाने को लेकर हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि CJP कार्यकर्ता स्कूल की स्थिति देखने के लिए वहां पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं के स्कूल में प्रवेश करने की कोशिश का स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों ने विरोध किया. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं को स्कूल परिसर में जाने से रोक दिया और बाद में उन्हें मौके से बाहर कर दिया. इस दौरान कुछ लोगों के बीच हाथापाई की बात भी सामने आई है. हालांकि, पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं.

#WATCH | Rajasthan: A Cockroach Janta Party (CJP) team, which was visiting a government school in Rampura Kanwarpura in Jaipur district, attacked by the people. The team alleges that they were attacked by BJP's people at the spot.



Sanju, a member of CJP team, says, "We came to… pic.twitter.com/HpdO2khkET — ANI (@ANI) August 21, 2026

ग्रामीणों ने लगाए ये आरोप

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि CJP कार्यकर्ता बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर पहुंचे थे. ग्रामीणों का कहना है कि कार्यकर्ता स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे. ग्रामीणों के मुताबिक, स्कूल के मुख्य गेट पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही थी. इसी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ी और उन्होंने कार्यकर्ताओं का विरोध किया. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए और किसी भी बाहरी गतिविधि के कारण स्कूल का माहौल खराब नहीं होना चाहिए.

All levels of disgust have been crossed today.



रामपुरा, कंवरपुरा में पिछले काफ़ी सालों से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। लेकिन जब हम वहाँ निरीक्षण करने पहुंचे तो सरेआम मारपीट, पत्थरबाजी की गई। कारों के शीशे फोड़े गए, टीम पर पत्थर बरसाये गए। कपड़े फाड़े गए। ट्यूब में पत्थर… pic.twitter.com/H15osb1ODA — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) August 21, 2026

CJP कार्यकर्ताओं ने लगाया मारपीट का आरोप

वहीं CJP कार्यकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि स्कूल के हालात जानने पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने मारपीट और धक्का-मुक्की की. कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे शिक्षा विभाग के आदेश का विरोध करते हुए स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे थे. दोनों पक्षों के आरोपों के बीच मौके पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा. हालांकि, इस मामले में पुलिस कार्रवाई या किसी आधिकारिक जांच को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

शिक्षा मंत्री को 24 घंटे का अल्टीमेटम

घटना के बाद CJP कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्कूलों में आमजन और मीडिया के प्रवेश पर लगाए गए आदेश को वापस लिया जाए. उनका कहना है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा और मोर्चा खोला जाएगा. इस पूरे विवाद के बीच स्थानीय ग्रामीणों ने भी स्कूल की व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है. फिलहाल स्कूल में प्रवेश को लेकर शुरू हुआ विवाद राजनीतिक विरोध और ग्रामीणों के आक्रोश के बीच टकराव में बदल गया है.

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