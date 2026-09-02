/CJP के विरोध वाले रामपुर स्कूल पर बड़ा एक्शन, जर्जर भवन पर चला बुलडोजर

Jaipur Bulldozer action on school: बगरू के रामपुर कंवरपुरा स्कूल से जुड़ा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. कुछ दिनों पहले जिस स्कूल की जर्जर हालत को लेकर CJP की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था, अब उसी स्कूल के पुराने भवन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. प्रशासनिक स्वीकृतियां पूरी होने के बाद भवन को पूरी तरह ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है. इसके बाद यहां स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी.



जर्जर स्कूल भवन को लेकर हुआ था विवाद

रामपुर कंवरपुरा स्कूल की जर्जर इमारत को लेकर पहले स्थानीय स्तर पर सवाल उठे थे. भवन की हालत को लेकर विद्यार्थियों की सुरक्षा का मुद्दा भी सामने आया था. इसी मामले को लेकर CJP ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान संगठन की ओर से जर्जर भवन को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई थी.

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CJP का कहना था कि बच्चों को जर्जर भवन में पढ़ाना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है. प्रदर्शन के दौरान स्कूल की स्थिति को लेकर प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की गई थी. इस पूरे मामले के बाद स्कूल भवन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी.



अब प्रशासन की मंजूरियों के बाद पुराने और जर्जर भवन को हटाने का काम शुरू हो गया है. भवन को पूरी तरह गिराकर उसी जगह नया स्कूल भवन तैयार किया जाएगा. ऐसे में जिस इमारत को लेकर कुछ दिन पहले विरोध और विवाद हुआ था, अब उसके स्थान पर नई बिल्डिंग बनने का रास्ता साफ हो गया है.

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका पहुंचे जोड़ली गांव, ग्रामीणों ने किया स्वागत

सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका जयपुर जाते समय जोड़ली गांव पहुंचे. गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका साफा पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत किया. इस दौरान रांका ने 5 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर जानकारी साझा की.



25 जुलाई की सरकार से वार्ता का जिक्र

आशुतोष रांका ने कहा कि 25 जुलाई को सरकार के साथ वार्ता हुई थी. इसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने और नीट पेपर प्रकरण से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग रखी गई थी. रांका ने आरोप लगाया कि इन मुद्दों पर करीब एक महीने तक सरकार की ओर से टालमटोल की गई.



एफआईआर को लेकर रांका का दावा

रांका ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रदर्शनों को लेकर छात्रों के खिलाफ न तो एफआईआर दर्ज की गई है और न ही आगे दर्ज की जाएगी.



पीड़ित परिवार से भी की मुलाकात

रांका ने बताया कि उन्होंने सीकर जिले में प्रदीप के गांव जाकर उसके पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा कि प्रदीप ने नीट का पहला पेपर दिया था, जो शानदार गया था. पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के बाद प्रदीप ने आत्महत्या कर ली थी.



तीन महीने में मुआवजे का प्रयास

रांका ने कहा कि नीट पेपर प्रकरण में जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उन्हें आगामी तीन महीने में उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सीजेपी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास जारी रखेगी.