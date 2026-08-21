/नियमों को ताक पर रख CJP की स्कूल में एंट्री कितनी सही ?

CJP Jaipur School Entry Controversy : जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब CJP के 6-8 कार्यकर्ता, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक स्कूल परिसर में आ धमके और अंदर जाने की कोशिश करने लगे. जब स्कूल प्रबंधन ने उन्हें रोका और तय नियमों और प्रोटोकॉल का हवाला दिया, तो भी वो नहीं माने और नारेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते कुछ ही देर में स्कूल के बाहर CJP के 20 से ज्यादा लोग जमा हो गए.

कुछ ही देर में ग्रामीणों और अभिभावकों को खबर लगी, तो वो भी स्कूल के गेट पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने भी बिना परमिशन के CJP के स्कूल के भीतर जाने का कड़ा विरोध किया. इसके बावजूद जब वे नहीं माने, तो विवाद और बढ़ गया. और आखिर में आक्रोशित ग्रामीणों ने कड़ा रुख अपनाते हुए CJP के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया और गांव से बाहर निकाल दिया. इस पूरी घटना के फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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ग्रामीणों ने स्कूल की जर्जर हालत की बात स्वीकार भी, लेकिन ये भी माना की बिना परमिशन ऐसे ही कोई भी स्कूल में नहीं घुसना चाहिए. CJP के लोगों को भी समझाया गया, लेकिन वो मानें ही नहीं.

रामपुरा कंवरपुरा गांव में स्कूल के बाहर धरना

CJP का अल्टीमेटम

अब CJP कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर किया है. कार्यकर्ताओं ने मांग की कि स्कूलों में आमजन और मीडिया के प्रवेश से संबंधित आदेश को वापस लिया जाए. CJP कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर आदेश वापस नहीं लिया गया, तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आगे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

जंतर मंतर में इन लोगों ने जैसी गड़बड़ पैदा की वो यहां नहीं होने देंगे- मदन दिलावर

इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है. लेकिन कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी को ये रास नहीं आ रहा. दिलावर ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के हैं और ये पीड़ा कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को हो रही है. इसलिए व्यवधान पैदा करने के लिए स्कूलों में बगरू जैसी घटना पैदा करना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता सतर्क है. मदन दिलावर ने कहा कि जंतर मंतर में इन लोगों ने जैसी गड़बड़ पैदा की, जैसा अश्लील वातावरण बनाया, वो वीडियो और बातें सबने देखी. दिलावर ने कहा कि अगर ऐसा वातावरण ये लोग राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं तो यहां की जनता जागरुक हो गई है. दिलावर ने कहा कि अपने बच्चों की शिक्षा में व्यवधान कोई भी अभिभावक बर्दाश्त नहीं करेगा. मदन दिलावर ने कहा कि बगरू में जिस स्कूल में यह लोग गए थे वहां ग्रामीणों ने उनको घुसने नहीं दिया. कांग्रेसी मुंह छिपा छिपा कर भागे और कॉकरोच भी मुंह छिपा कर भागे.

क्या कोई भी स्कूल में निरीक्षण कर सकता है ?

16 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में स्कूल परिसर में बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाने को लेकर निर्देश दिए गए थे. जिसके मुताबिक स्कूल के बच्चों, शिक्षकों या गतिविधियों का कोई भी फोटो या वीडियो बिना अनुमति नहीं बनाया जा सकता है. स्कूल में बिना इजाजत कोई भी बाहरी व्यक्ति या मीडियाकर्मी क्लासरूम, लाइब्रेरी या खेल मैदान में नहीं जा सकता. स्कूल आने वाले हर व्यक्ति को अब रजिस्टर में पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी और अगर नियमों का उल्लंघन करने या बिना अनुमति वीडियो बनाना गया तो स्कूल प्रशासन पुलिस और शिक्षा अधिकारियों को सूचित कर सकता है. हांलाकि आज हुए घटनाक्रम के बाद अभी तक CJP कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है.

कांग्रेस के लोग दूसरा नकाब पहनकर घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे - बेढ़म

पूरे मामले पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि पूरी जानकारी लेकर ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी. कांग्रेस के घटना को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर बोलते हुए बेढ़म ने कहा कि आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है. बेढ़म बोले- कांग्रेस के लोग दूसरा नकाब पहनकर घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे. आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के लिए मुद्दा खड़ा कर रही है.

किसी मुद्दे पर बात करने आने वाले के साथ हिंसक व्यवहार गलत - रविंद्र सिंह भाटी

जयपुर के बगरू में CJP के साथ हुई हिंसा पर बोलते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान में इस तरह की हिंसक घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस और बीजेपी के एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बीच भाटी ने कहा- किसी मुद्दे पर बात करने आगे आने वाले के साथ हिंसक व्यवहार कतई ठीक नहीं है.

कल मैं स्कूल चेक करने गया मुझे दरवाजे पे रोक दिया गया - टीका राम जूली

मामले पर बोलते हुए टीका राम जूली ने कहा कि कांग्रेस के लोग जो है, समर्पित कार्यकर्ता हैं. और जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, मारपीट की है, इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए. किनके सहारे पर इन लोगों इनकी इतनी हिम्मत हो गई, कि जो स्कूल चेक करने आए बच्चे, उन पर इन्होंने हिंसा की. कल मैं स्कूल चेक करने गया, मुझे दरवाजे पर रोक दिया गया. आज ये बच्चे चेक करने गए तो इनके साथ मारपीट की गई. ये गलत है. बिना सरकार के समर्थन के इस प्रकार से कोई कदम उठा नहीं सकता.