/जयपुर में स्कूल की हालत देखने पहुंचे CJP कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने किया विरोध, गाड़ी के शीशे तोड़े, हुई जबरदस्त हाथापाई

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CJP News: जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे CJP कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. कार्यकर्ता स्कूल की स्थिति जानने और मौके पर हालात देखने पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल के आसपास जमा हो गए. देखते ही देखते माहौल बदल गया और ग्रामीणों ने CJP कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू कर दिया.
ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं को स्कूल का निरीक्षण नहीं करने दिया. स्कूल के बाहर ही विरोध और नारेबाजी शुरू हो गई. इस दौरान ग्रामीणों ने CJP के खिलाफ जमकर नारे लगाए. विरोध बढ़ता देख कार्यकर्ताओं को वहां से वापस लौटना पड़ा. बाद में ग्रामीणों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया.
इसके बाद आपको बता दें कि CJP ने इस मामले को लेकर क्या एलान किया है, सरकार की ओर से क्या आदेश जारी किए गए हैं और विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर क्या हमला बोला है. वहीं शिक्षा मंत्री भी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रख चुके हैं. उनका कहना है कि स्कूलों में किए जा रहे इंतजाम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं.
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