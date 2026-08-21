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जयपुर में स्कूल की हालत देखने पहुंचे CJP कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने किया विरोध, गाड़ी के शीशे तोड़े, हुई जबरदस्त हाथापाई

CJP Workers Face Protest: जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे CJP कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. स्कूल के हालात का जायजा लेने पहुंची टीम के सामने बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी. विरोध के कारण कार्यकर्ताओं को स्कूल के बाहर निरीक्षण नहीं करने दिया गया और बाद में उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया. हालांकि, ग्रामीणों ने स्कूल की जर्जर स्थिति होने की बात स्वीकार की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 21, 2026, 10:58 AM IST | Updated:Aug 21, 2026, 10:58 AM IST
जयपुर में स्कूल की हालत देखने पहुंचे CJP कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने किया विरोध, गाड़ी के शीशे तोड़े, हुई जबरदस्त हाथापाई
Image Credit: CJP News

CJP News: जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे CJP कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. कार्यकर्ता स्कूल की स्थिति जानने और मौके पर हालात देखने पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल के आसपास जमा हो गए. देखते ही देखते माहौल बदल गया और ग्रामीणों ने CJP कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू कर दिया.


ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं को स्कूल का निरीक्षण नहीं करने दिया. स्कूल के बाहर ही विरोध और नारेबाजी शुरू हो गई. इस दौरान ग्रामीणों ने CJP के खिलाफ जमकर नारे लगाए. विरोध बढ़ता देख कार्यकर्ताओं को वहां से वापस लौटना पड़ा. बाद में ग्रामीणों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया.

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इसके बाद आपको बता दें कि CJP ने इस मामले को लेकर क्या एलान किया है, सरकार की ओर से क्या आदेश जारी किए गए हैं और विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर क्या हमला बोला है. वहीं शिक्षा मंत्री भी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रख चुके हैं. उनका कहना है कि स्कूलों में किए जा रहे इंतजाम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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