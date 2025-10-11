जयपुर में आवारा पशु पकड़ने को लेकर विवाद, निगम टीम पर मारपीट का आरोप, बुजुर्ग घायल

Jaipur News: जयपुर की जोशी कॉलोनी में नगर निगम की टीम आवारा पशुओं को पकड़ने पहुंची, जहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई. स्थानीय लोगों ने टीम पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है. इस घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है. निगम अधिकारियों के अनुसार, टीम नियमित अभियान के तहत पशुओं को नियंत्रित करने के लिए मौके पर थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे तनाव बढ़ गया. घायल बुजुर्ग को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.



स्थानीय निवासियों का विरोध, धरने पर बैठे लोग

घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय निवासी तालकटोरा के पास धरने पर बैठ गए हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निगम टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई शुरू की, जिससे लोगों में असंतोष फैला. उन्होंने मांग की कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए. धरने में शामिल लोगों ने क्षेत्र में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को भी उठाया और इसे स्थायी समाधान की मांग की.



पशु प्रबंधन ग्रेटर की मांग, कार्रवाई की अपील

पशु प्रबंधन ग्रेटर के प्रमुख राकेश कालोरिया ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने निगम प्रशासन से दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है. कालोरिया का कहना है कि ऐसी घटनाएं जनता और प्रशासन के बीच विश्वास की खाई बढ़ाती हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि पशु पकड़ने से पहले स्थानीय लोगों से बातचीत और जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके.

प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई

नगर निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. साथ ही, घायल बुजुर्ग के इलाज का खर्च निगम द्वारा वहन करने की बात कही गई है. स्थानीय पुलिस भी मौके पर तैनात है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और धरने से यातायात पर असर न पड़े.