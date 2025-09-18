Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर इंतजाम, रोडवेज की 2 हजार से अधिक बसें लगेंगी

Jaipur News: राजस्थान में 19 से 21 सितंबर तक होने वाली चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बनने जा रही है. इस परीक्षा में कुल 24 लाख 71 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है. इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के आने-जाने को लेकर रोडवेज प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published: Sep 18, 2025, 03:38 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 03:38 PM IST

Trending Photos

कभी पी है आपने रजवाड़ी चाय? जादुई टेस्ट सिर्फ एक चुटकी मसाले का... जानें रेसिपी
7 Photos
rajasthani famous food

कभी पी है आपने रजवाड़ी चाय? जादुई टेस्ट सिर्फ एक चुटकी मसाले का... जानें रेसिपी

लड्डू और हलवा छोड़िए, राजस्थान के इस मंदिर में चढ़ता है यह अनोखा प्रसाद
9 Photos
Rajasthan Famous Mandir

लड्डू और हलवा छोड़िए, राजस्थान के इस मंदिर में चढ़ता है यह अनोखा प्रसाद

कोटा में आज लोगों को भिगोएगी बारिश! बिजली गिरने के साथ तेज हवा का अलर्ट जारी
7 Photos
kota weather

कोटा में आज लोगों को भिगोएगी बारिश! बिजली गिरने के साथ तेज हवा का अलर्ट जारी

राजस्थान की ये भूतिया झील, जिसके पानी से हर रात आती हैं डरवानी आवाजें!
7 Photos
udaipur news

राजस्थान की ये भूतिया झील, जिसके पानी से हर रात आती हैं डरवानी आवाजें!

राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर इंतजाम, रोडवेज की 2 हजार से अधिक बसें लगेंगी

Jaipur News: प्रदेश में 19 से 21 सितंबर तक होने वाली चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बनने जा रही है. इस परीक्षा में कुल 24 लाख 71 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है. इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के आने-जाने को लेकर रोडवेज प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं.

अभ्यर्थियों को चार दिन मुफ्त यात्रा सुविधा
परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए रोडवेज प्रशासन ने अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है. उम्मीदवार अपने निवास स्थान, कोचिंग संस्थान या तैयारी स्थल से परीक्षा केन्द्र वाले शहर तक रोडवेज की बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगे.

2 हजार से अधिक बसें भर्ती परीक्षा के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों की अभूतपूर्व संख्या को देखते हुए रोडवेज ने इस परीक्षा के लिए 2000 से अधिक बसों को विशेष रूप से चिन्हित किया है. ये बसें नियमित रूटों पर चलने के बजाय सीधे परीक्षार्थियों के आवागमन में लगाई जाएंगी. विशेषज्ञों का मानना है कि सीकर-जयपुर रूट पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा क्योंकि यहां से अभ्यर्थियों की संख्या सर्वाधिक है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सख्त मॉनिटरिंग और अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था
रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने अभ्यर्थियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग शुरू कर दी है. सभी डिपो प्रबंधकों को परीक्षा अवधि में बसों का संचालन सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं. प्रमुख बस अड्डों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए जाएंगे ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. जहां अधिक मांग होगी, वहां अतिरिक्त बसें तुरंत लगाई जाएंगी.

जिलों के बीच आवागमन की चुनौती
कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा केन्द्र लगभग सभी जिलों में बनाए हैं, फिर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को एक जिले से दूसरे जिले में जाना पड़ेगा. इसी वजह से रोडवेज ने अपनी रणनीति को और मजबूत किया है ताकि किसी भी रूट पर अभ्यर्थियों को कठिनाई न झेलनी पड़े.

ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष फोकस

रोडवेज प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा केन्द्र तक आसानी से पहुंचने की सुविधा मिले. इसके लिए छोटे स्टेशनों और गांवों से जुड़ने वाले रूट्स पर भी बसें उपलब्ध कराई जाएंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news