Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /आज से शुरू होगा 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान', ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे सरकार के सभी मंत्री.

आज से शुरू होगा 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान', ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे सरकार के सभी मंत्री.

Vande Ganga Jal Sanrakshan: राजस्थान सरकार आज से ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ शुरू कर रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस महत्वाकांक्षी अभियान का उद्देश्य प्रदेश में जल संकट को दूर करना और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 25, 2026, 06:11 AM|Updated: May 25, 2026, 06:11 AM
आज से शुरू होगा 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान', ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे सरकार के सभी मंत्री.
Image Credit: Ai Generated Image

Vande Ganga Abhiyan: राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान शुरू करने जा रही है. 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' आज से पूरे प्रदेश में शुरू हो रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में पानी की कमी को दूर करना और जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देना है.


राजस्थान में पानी की समस्या सालों से चली आ रही है. सूखा, भूजल स्तर में लगातार गिरावट और पारंपरिक जल स्रोतों का सूखना इस समस्या को और गंभीर बनाता जा रहा है. इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' शुरू करने का फैसला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source


अभियान की प्रमुख रणनीति
इस अभियान के तहत राजस्थान की पुरानी जल संरचनाओं कुओं, तालाबों, बावड़ियों, नहरों और स्टेपवेल्स का पुनरुद्धार किया जाएगा. इनकी साफ-सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार पर विशेष जोर दिया जाएगा. साथ ही बारिश के पानी को सहेजने के लिए पूरे प्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा. घरों, सरकारी भवनों और स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा.


जल स्रोतों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधारोपण भी किया जाएगा, ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके और पर्यावरण संतुलन बना रहे.


मंत्रियों की सक्रिय भूमिका
इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने अनोखा कदम उठाया है. सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को अपने-अपने प्रभारी जिलों में जाकर खुद श्रमदान करने और अभियान की कमान संभालने के निर्देश दिए गए हैं. यानी मंत्री अब सिर्फ ऑफिस में नहीं, बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करेंगे.


जन भागीदारी पर जोर
अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य है. राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी, स्कूली बच्चे प्रभात फेरियां करेंगे, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन और भामाशाह सक्रिय रूप से भाग लेंगे. अभियान का समापन 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर होगा. इस मौके पर जल संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, पंचायतों और संगठनों को 'जल गौरव सम्मान' से नवाजा जाएगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जल संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. इस अभियान के माध्यम से हम न सिर्फ पानी बचाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य भी तैयार करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:नौ+तपा से झुलसेगा राजस्थान, हीटस्ट्रोक से अंगारे की तरह धधकेगी इन शहरों की धरती, पढ़ें वेदर अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

ईंट भट्टे के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत, परिजनों का विरोध जारी

राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई रफ्तार, एक्सप्रेस-वे और हाईवे परियोजनाओं को मिली करोड़ों की मंजूरी

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हीटवेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

जयपुर के इस इलाके पर बड़ा खतरा! 2200 करोड़ की जमीन पर चली 16 JCB

नौ+तपा से झुलसेगा राजस्थान, हीटस्ट्रोक से अंगारे की तरह धधकेगी इन शहरों की धरती, पढ़ें वेदर अपडेट

बाप के MP-MLA लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय राजनीति करते हैं- भाजपा नेता

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी कार, 3 महीने के मासूम की मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी महंगाई की चिंगारी, रॉकेट की तरह आसमान में पहुंचे प्राइस, जानें लेटेस्ट रेट

126 साल पहले जब राजस्थान ने देखा था भयावह सूखा, ‘छप्पनिया अकाल’ में पेड़ों की छाल बन गई थी जीवन का सहारा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के प्राइस

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक! हीटवेव और आंधी-बारिश का नया दौर होगा शुरू

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग

दुनिया मानती थी सबसे गर्म, पर आंकड़ों ने चौंकाया! जानिए क्यों झुलसते तापमान के बाद भी इस लिस्ट में पिछड़ गया राजस्थान

बरसेंगे बादल, कड़केगी बिजली! जयपुर-भरतपुर समेत 16 जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश का अलर्ट जारी

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Jaipur: ई-कॉमर्स कारोबारी के साथ बड़ा फ्रॉड, कर्मचारी ने लगाया 1.35 करोड़ का चूना

क्या आपको पता है खाटू श्याम जी को कौन सा तिलक लगाना चाहिए?

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

राजस्थान में यहां छिपा है अरबों का खजाना, इलेक्ट्रिक कार से मिसाइल तक...!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

आज से शुरू होगा 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान', ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे सरकार के सभी मंत्री.

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

श्रीविजयनगर: ग्राम पंचायत 29GB शिवपुरी में घोटाले पर घमासान, 7 दिन से धरना जारी

Tags:
Vande Ganga water conservation

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Kota News: पति के अफेयर के शक में पत्नी ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

Kota News: पति के अफेयर के शक में पत्नी ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

chittorgarh News
2

कुत्तों से बाघों में फैल रहा खतरनाक CD वायरस,जोधपुर में भेड़िए की मौत के बाद राजस्थान के टाइगर रिजर्व में एडवाइजरी जारी

Rajasthan News
3

जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग

jaipur road accident
4

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के प्राइस

Rajasthan Petrol Diesel Price Today
5

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी महंगाई की चिंगारी, रॉकेट की तरह आसमान में पहुंचे प्राइस, जानें लेटेस्ट रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today