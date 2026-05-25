/आज से शुरू होगा 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान', ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे सरकार के सभी मंत्री.

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Vande Ganga Jal Sanrakshan: राजस्थान सरकार आज से ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ शुरू कर रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस महत्वाकांक्षी अभियान का उद्देश्य प्रदेश में जल संकट को दूर करना और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है.
Vande Ganga Abhiyan: राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान शुरू करने जा रही है. 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' आज से पूरे प्रदेश में शुरू हो रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में पानी की कमी को दूर करना और जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देना है.
राजस्थान में पानी की समस्या सालों से चली आ रही है. सूखा, भूजल स्तर में लगातार गिरावट और पारंपरिक जल स्रोतों का सूखना इस समस्या को और गंभीर बनाता जा रहा है. इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' शुरू करने का फैसला किया है.
अभियान की प्रमुख रणनीति
इस अभियान के तहत राजस्थान की पुरानी जल संरचनाओं कुओं, तालाबों, बावड़ियों, नहरों और स्टेपवेल्स का पुनरुद्धार किया जाएगा. इनकी साफ-सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार पर विशेष जोर दिया जाएगा. साथ ही बारिश के पानी को सहेजने के लिए पूरे प्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा. घरों, सरकारी भवनों और स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा.
जल स्रोतों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधारोपण भी किया जाएगा, ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके और पर्यावरण संतुलन बना रहे.
मंत्रियों की सक्रिय भूमिका
इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने अनोखा कदम उठाया है. सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को अपने-अपने प्रभारी जिलों में जाकर खुद श्रमदान करने और अभियान की कमान संभालने के निर्देश दिए गए हैं. यानी मंत्री अब सिर्फ ऑफिस में नहीं, बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करेंगे.
जन भागीदारी पर जोर
अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य है. राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी, स्कूली बच्चे प्रभात फेरियां करेंगे, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन और भामाशाह सक्रिय रूप से भाग लेंगे. अभियान का समापन 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर होगा. इस मौके पर जल संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, पंचायतों और संगठनों को 'जल गौरव सम्मान' से नवाजा जाएगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जल संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. इस अभियान के माध्यम से हम न सिर्फ पानी बचाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य भी तैयार करेंगे.
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