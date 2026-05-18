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PHED Rajasthan: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर PHED विभाग में बड़ा असर देखने को मिला है. पेयजल संकट से निपटने के लिए पूरे राजस्थान में 575 विशेष टीमें गठित की गई हैं.
CM Bhajan Lal Sharma: जयपुर-CM भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद PHED में बडा असर देखने को मिला.पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार ने गांव गांव विशेष टीमें गठित की है.मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशन भीषण गर्मी में पेयजल संकट से निपटने की कोशिश की जा रही है.
30 जून तक विशेष अभियान
राजस्थान में गांवों में पेयजल संकट की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 575 टीमे बनाई है.ये टीमे गांव गांव जाकर पेयजल परेशानियों को कम कर रही है.मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशन में ये टीम गांवों में उतर रही है.प्रमुख सचिव हेमंत गेरा खुद फील्ड में उतरकर गांवों का निरीक्षण कर रहे है.चौथी बार जलदाय महकमे ने अभियान चलाकर हैडपंप ठीक किए.प्रदेश में प्रत्येक शनिवार को आगामी 30 जून तक विशेष अभियान संचालित किए जाएंगे ताकि गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति निर्बाध और सुचारू बनी रहे.
575 विशेष टीमों ने गांव पहुंचकर किया निरीक्षण-
गर्मी के मौसम में संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रदेशभर में 575 विशेष टीमों का गठन किया गया. इन टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर पेयजल व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया तथा स्थानीय स्तर पर मौजूद समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया.विशेष अभियान के दौरान खराब पड़े 662 हैंडपंपों की मरम्मत कर उन्हें फिर चालू किया गया.साथ ही 475 पाइपलाइन लीकेज को दुरुस्त कर जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया गया. इसके अतिरिक्त 1598 अन्य पेयजल सुधार कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए,जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिली.
2687 शिकायतों का मौके पर निस्तारण
अभियान के दौरान विभागीय तकनीकी टीमों ने समन्वय, सक्रियता के साथ कार्य करते हुए कुल 2687 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया.मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अचानक कलेक्टर और पीएचईडी इंजीनियर्स को निर्देश दिए थे कि फील्ड में जाकर ग्राउंड जीरो की की स्थिति देखे.उसके बाद से पीएचईडी में मॉनिटरिंग में तेजी आई.
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