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सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान... चुरू में जगाई उम्मीद की किरण, जल्द होगा रिफाइनरी का उद्घाटन


Rajasthan News: चुरू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का उद्घाटन कार्यक्रम कुछ समय के लिए आगे खिसक गया है, लेकिन जल्द ही इसका उद्घाटन हो जाएगा.

Edited byAnsh RajReported byBabulal Dhayal
Published: Apr 23, 2026, 09:18 AM|Updated: Apr 23, 2026, 09:18 AM
सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान... चुरू में जगाई उम्मीद की किरण, जल्द होगा रिफाइनरी का उद्घाटन
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Pachpadra Refinery: सीएम भजनलाल शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि रिफाइनरी का जल्द उदघाटन होगा चुरू में शौर्य दिवस के मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द रिफाइनरी का उदघाटन करेंगे इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले और रिफाइनरी के नाम पर राजनीतिक रोटियों सेंकने के आरोप लगाये रिफाइनरी के फिर से उदघाटन को लेकर चल रही अटकलों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने आज सस्पेंस खत्म कर दिया.

चुरू की तेज गर्मी में उमड़े जनसैलाब के बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने एलान किया कि रिफाइनरी का उदघाटन आगे खिसका है रिफाइनरी की दुर्भाग्यपूर्ण आग पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर सीएम ने हमला बोला कहा कांग्रेस ऐसे संयत्रों पर भी सियासी रोटी सेकती है उन्होंने बरसों तक इस परियोजना को अटकाये रखा पीएम मोदी ने राजस्थान का रिफाइनरी में छब्बीस फीसदी हिस्सा तय कराया ये रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है सीएम ने उम्मीद जताई कि रिफाइनरी का जल्द उदघाटन होगा.

उन्होंने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोले कहा रिफाइनरी के नाम पर कांग्रेस जमीनों के घोटाले करती रही सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जमीनों की बंदरबांट की पूरी जनता जानती है कि उन्होंने किस तरह के जमीनों के घोटाले किये साथ ही अशोक गहलोत के ताजा बयानों पर भी तंज कसे.

सीएम के बयानों से मरम्मत के काम में आयेगी तेजी
रिफाइनरी में लगी आग के कारणों की एक तरफ जांच चल रही है वहीं माना जा रहा है कि जल्द मरम्मत का काम शुरू होगा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की टीमें जुटेंगी नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर होगा वहीं अब रिफाइनरी के काम में किसी भी तरह की चूक नजर नहीं आयेगी सीएम के बयान ने मेंटेनेंस के काम में जुड़ी टीमों में नई ऊर्जा का संचार किया है

यमुना जल समझौते पर बोले सीएम

बत्तीस हजार करोड़ की परियोना डीपीआर बन गई है. जल्द आयेगा यमुना का शेखावाटी में पानी सीएम ने कहा कि यमुना जल समझौते से शेखावाटी को पानी मिलने जा रहा है बत्तीस हजार करोड़ की परियोजना बनी है डीपीआर बन गई है सीएम ने कांग्रेस नेताओं पर यमुना के पानी पर सियासत करने के आरोप लगाये भजनलाल शर्मा बोले कांग्रेसी यमुना के पानी के नाम पर चुनावों के दौरान झूंठ के पुल बनाते हैं हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है शेखावाटी में जल्द यमुना का पानी आयेगा सीएम के बयान को एक कदम आगे बढाते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तो यहां तक कह गये कि यमुना के अलावा वो दिन भी दूर नहीं जब शेखावाटी में सिंधु नदी का जल भी पहुंचेगा राजेंद्र राठौड़् ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है भविष्य में इस पानी को राजस्थान में लाया जायेगा इसका चुरू समेत पूरे उत्तरी राजस्थान को बड़ा फायदा होगा.


सीएम ने महिला आरक्षण संशोधन बिल पर भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया सीएम बोले कोई भी अच्छा काम होता है वो कांग्रेस को रास नहीं आता कांग्रेस हमेशा देश की प्रगति के लिए जरूरी संकल्पों की राह में रोड़ा बन जाती है इसलिए आज इस पार्टी की ये दशा हो गई.


रिफाइनरी से लेकर यमुना जल समझौते तक सीएम ने आज कांग्रेस पर जमकर हमलों की बौछार की कांग्रेस नेताओं के बयानों की सीएम ने जमकर बखिया उधेड़ी जाहिर है चुरू दौरे के बाद शेखावाटी की जनता को उम्मीदें परवान पर हैँ और उन्हें यकीन है कि यमुना का जल अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है वहीं रिफाइनरी पर सीएम के बयान से ये साफ जाहिर है कि सरकार नुकसान की जल्द मरम्मत कराकर प्रदेशवासियों के अचानक अधूरे रह गये सपनों को साकार करने की दिशा में अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होने देगी.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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