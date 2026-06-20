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जयपुर में ONDC डिजिदुकान का शुभारंभ, छोटे व्यापारियों को मिलेगा डिजिटल बाजार

DigiDukaan: जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘ONDC डिजिदुकान’ का शुभारंभ किया. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे और मध्यम व्यापारियों को नए बाजारों तक पहुंच मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार तकनीक आधारित सुशासन, व्यापार सुगमता और निवेश संवर्धन को बढ़ावा देते हुए राजस्थान में व्यापार के आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य कर रही है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 20, 2026, 07:19 AM|Updated: Jun 20, 2026, 07:19 AM
जयपुर में ONDC डिजिदुकान का शुभारंभ, छोटे व्यापारियों को मिलेगा डिजिटल बाजार
Image Credit: AI Generated

ONDC, DigiDukaan: 19 जून. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में जिस डिजीटल इंडिया का सपना देखा था, आज वह हकीकत बन चुका है. जिस तरह यूपीआई से डिजीटल भुगतान में क्रांति आई है, उसी तरह आज ओएनडीसी से डिजीटल व्यापार में मजबूती आ रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि डिजिदुकान प्रदेश के व्यापारियों को डिजीटल बाजार से जोड़कर उनके व्यवसाय के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा.

ओएनडीसी डिजिदुकान एप
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में ओएनडीसी डिजिदुकान एप का शुभारंभ किया. इस अवसर पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार तकनीक, व्यापार और निवेश संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. ओपन नेटवर्क फॉर डिजीटल कॉमर्स से सबसे बड़ा लाभ खुदरा व्यापार, परिवहन और पर्यटन को मिल रहा है. इस ओपन नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय व्यापारी आज करोड़ों डिजीटल खरीददारों तक पहुंच रहे हैं. देश के 80 प्रतिशत से अधिक मेट्रो टिकटिंग नेटवर्क का डिजीटल एकीकरण हुआ है.

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अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं किराना कारोबारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिदुकान से जुड़कर हमारे किराना कारोबारी अपनी लागत घटा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर वितरकों को डिजीटल ऑर्डर और डिजीटल कलेक्शन की सुविधा मिल सकेगी. यह प्लेटफॉर्म व्यापार को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लाभकारी बनाएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि ‘डिजिदुकान’ प्रदेश के व्यापारियों को डिजीटल बाजार से जोड़कर उनके व्यवसाय के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा.


उन्होंने कहा कि आज समय के साथ व्यापार की प्रकृति बदल रही है, ग्राहक डिजीटल हो रहा है, भुगतान डिजीटल हो रहा है और अब आपूर्ति भी डिजीटल हो रही है. ऐसे में हमारे छोटे व्यापारी भी डिजीटल रूप से सशक्त हों, यह समय की आवश्यकता है. उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्थान के व्यापारी डिजीटल क्रांति की इस पहल को पूरे उत्साह के साथ अपनाएंगे.


मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यमिता की भूमि रहा है. हमारे व्यापारियों ने देश और दुनिया में अपनी मेहनत, ईमानदारी और व्यावसायिक कौशल से अलग पहचान बनाई है. चाहे वस्त्र उद्योग हो या हस्तशिल्प, रत्न-आभूषण क्षेत्र हो या स्टार्टअप, राजस्थान के उद्यमियों ने हर क्षेत्र में अपनी उद्यमशीलता की छाप छोड़ी है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कारोबारियों अपने पारंपरिक उद्यमों में डिजीटल तकनीक को भी अपनाने का आह्वान किया.


राइजिंग राजस्थान निवेश संवर्धन में गढ़ रहा नए सोपान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार व्यापार, उद्योग और निवेश बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए हैं. इनमें से करीब 9 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए प्रदेश में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 जैसी 35 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं.


उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार व्यापार और व्यापारियों के हित में निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है तथा विकसित राजस्थान के निर्माण में व्यापारियों को समय के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्होंने व्यापारियों से आधुनिक तकनीक और डिजीटल माध्यमों को अपनाकर नए अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया.


डिजीटल पेमेंट: विकसित भारत का सशक्त हस्ताक्षर
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति के जयपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें चाय पिलाई थी और दुकानदार को यूपीआई से भुगतान किया था. यह दुनिया के सामने भारत की डिजीटल क्रांति और हमारे छोटे व्यापारियों के सशक्त बनने का प्रदर्शन था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल तकनीक को आम नागरिक और छोटे व्यापारियों तक पहुंचा दिया है. जिसकी बदौलत आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुका है. यूपीआई, डिजी-लॉकर, जीएसटी नेटवर्क, जनधन और डीबीटी जैसी पहल आर्थिक ताकत को बढ़ा रही हैं.


कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे. सिंघी संबंधित विभागों के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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