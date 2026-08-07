/बेंगलुरू में गूंजेगा राजस्थान, प्रवासी राजस्थानी संगम में जुटेंगे देश-दुनिया के उद्योगपति

Rajasthan Investment: राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर बेंगलुरू की धरती पर 9 अगस्त को ऐसा आयोजन होने जा रहा है, जहां प्रदेश की संस्कृति, व्यापार, उद्योग और निवेश एक ही मंच पर दिखाई देंगे. प्रवासी राजस्थानी संगम के लिए तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उनके साथ देश और विदेश के विभिन्न राज्यों व देशों में बसे प्रवासी राजस्थानी, उद्योगपति, निवेशक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी एक मंच पर जुटेंगे. यह आयोजन केवल सांस्कृतिक मिलन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विकसित राजस्थान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए निवेश, उद्योग, पर्यटन, कौशल विकास और नवाचार जैसे विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी.



हजारों करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर रहेगी नजर

प्रवासी राजस्थानी संगम का सबसे बड़ा आकर्षण निवेश से जुड़े प्रस्ताव होंगे. कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. बताया जा रहा है कि कई बड़े औद्योगिक समूह और प्रवासी उद्यमी राजस्थान में निवेश को लेकर अपनी योजनाएं साझा करेंगे. जानकारी के अनुसार, उद्योग जगत से जुड़े कई बड़े नाम कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. वहीं, उद्योगपति दिनेश कुमार जैन की कंपनी 'ओये देशी' की ओर से करीब 1300 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

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प्रवासियों से प्रदेश के विकास में भागीदारी का आह्वान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अवसर पर प्रवासी राजस्थानियों को उनकी जड़ों से जुड़े रहने और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश देंगे. राजस्थान सरकार की ओर से प्रवासियों के लिए संचालित योजनाओं और निवेश संबंधी नीतियों की भी जानकारी साझा की जाएगी. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस मंच से प्रवासी राजस्थानियों के हित में कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं. मुख्यमंत्री राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं. ऐसे में यह आयोजन राजस्थान सरकार और प्रवासी समाज के बीच सहयोग को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है.



लोक संस्कृति से लेकर वैश्विक निवेश तक दिखेगी राजस्थान की पहचान

कार्यक्रम में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति भी विशेष आकर्षण रहेगी. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक कला की झलक देश-विदेश से आए मेहमानों को राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएगी. इस आयोजन में तीन बार ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुके प्रसिद्ध संगीतकार रिकी केज भी विशेष आकर्षण होंगे. वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया के नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें बेंगलुरू की कई सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं भाग लेंगी.



व्यापार, पर्यटन और नवाचार पर होगा विशेष फोकस

राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर के अध्यक्ष सचिन पांडिया के अनुसार, यह संगम केवल परिचय और संवाद का मंच नहीं होगा, बल्कि राजस्थान के आर्थिक और औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने का माध्यम भी बनेगा. कार्यक्रम में पर्यटन, स्टार्टअप, कौशल विकास, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्रों में भी साझेदारी के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारा गया तो इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.



बेंगलुरू में दिखेगा 'विकसित राजस्थान' का विजन

प्रवासी राजस्थानी संगम को राजस्थान सरकार अपने दीर्घकालिक विकास विजन से जोड़कर देख रही है. जयपुर से लेकर बेंगलुरू तक इस आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है. देश-दुनिया में बसे राजस्थानियों को एक साझा मंच पर लाकर सरकार प्रदेश को निवेश, उद्योग, पर्यटन और सामाजिक विकास के नए दौर में ले जाने की रणनीति पेश करेगी. 9 अगस्त को होने वाला यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक सम्मेलन नहीं, बल्कि राजस्थान के भविष्य, वैश्विक निवेश और प्रवासी समाज की भागीदारी को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है.

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