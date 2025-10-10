CM भजनलाल पहुंचे वसुंधरा राजे के घर! प्रमोद जैन भाया को हराने की बनेगी रणनीति

Rajasthan Politics: कांग्रेस की टिकट की घोषणा के दो दिन बाद भी बीजेपी अपने उम्मीदवार का एलान नहीं कर पाई पार्टी में टिकट पर मंथन अंतिम दौर में है. अंता के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर बीजेपी अभी तक फैसला नहीं कर पाई है.
Rajasthan Politics: कांग्रेस की टिकट की घोषणा के दो दिन बाद भी बीजेपी अपने उम्मीदवार का एलान नहीं कर पाई पार्टी में टिकट पर मंथन अंतिम दौर में है. इस बीच आज CM भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उम्मीदवार के चयन को लेकर पूर्व CM वसुंधरा राजे से लंबी मंत्रणा की.
अंता के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर बीजेपी अभी तक फैसला नहीं कर पाई है. पार्टी में राय मशविरा अंतिम दौर में है इस बीच आज CM भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पूर्व CM वसुंधरा राजे से मिलने उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंचे तीनों में घंटे भर संभावित नामों पर चर्चा हुई.
बैठक के बाद पहले CM भजनलाल शर्मा राजे के निवास से निकले, उसके करीब 20 मिनट बाद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उम्मीदवार को लेकर संकेत नहीं दिया. बस इशारों ही इशारों में इतना ही कहा कि उपचुनाव भाजपा जितेगी, लेकिन टिकट के ऐलान में अभी वक्त लग सकता है.
प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने भाजपा पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की है. प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस अंता में एक दूसरे के पर्याय कहे जाते हैं. लेकिन वसुंधरा राजे के दमखम के आगे प्रमोद जैन भाया दो बार अंता में चुनाव हार चुके हैं. ये वसुंधरा राजे ही हैं, जिन्होंने अंता में जोखिम लेकर बड़े प्रयोग किए और यहां सफलता भी हासिल की.
2013 और 2023 के चुनावों में भाया को चारों खाने चित्त कर राजे ने इस इलाके में अपनी मजबूत पकड़ को साबित कर दिखाया था. पिछले 22 महीनों में प्रदेश के सियासी हालात बहुत बदल गए हैं और अंता सीट के समीकरण भी ऐसे में बदले हुए सामाजिक समीकरणों में पार्टी किसे मैदान में उतारेगी.
ये देखना खासा दिलचस्प होगा. पार्टी फिर से प्रभूलाल सैनी को टिकट देगी या फिर आनंद गर्ग जैसे नेता को क्या उसे प्रखर कौशल जैसा युवा चेहरा पसंद आयेगा या फिर कोई और जो भी उम्मीदवार होगा उसके नाम पर मुहर वसुंधरा राजे की होगी. क्योंकि बीजेपी वसुंधरा राजे की संगठन में मजबूत पकड़ और उनके जनाधार की ताकत से भली भांति परिचित हैं.
इसलिए आखरी दौर में ही सही CM को वसुंधरा राजे के निवास पर जाकर मुलाकात करनी पड़ी. अंता विधानसभा सीट झालावाड़ लोकसभा में आता है और राजे का यहां के गांव कस्बों में बरसों से सीधा संपर्क रहा है. बीजेपी राजे की इसी लोकप्रियता का इस उपचुनाव में फायदा उठाकर अंता के उपचुनाव की वैतरणी पार करना चाहती है.
