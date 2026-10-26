/आबूरोड में ब्रह्माकुमारी संस्थान का ग्लोबल समिट, CM भजनलाल और BJP अध्यक्ष नितिन नवीन हुए शामिल

राजस्थान के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान में 90वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित नवदशकोत्सव और ग्लोबल समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए. दोनों नेताओं ने संस्थान की 90 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा, विश्व शांति और सामाजिक सेवा के प्रयासों की सराहना की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने शांतिवन में ध्यान लगाकर देश, प्रदेश और विश्व के कल्याण की कामना की. उन्होंने आबूराज में एयर स्ट्रिप के जरिए कनेक्टिविटी बेहतर होने की भी बात कही.

90 साल की आध्यात्मिक यात्रा को बताया प्रेरणादायक

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ब्रह्माकुमारी संस्थान अपने 90वें स्थापना दिवस पर 'नवदशकोत्सव' के साथ ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है. कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संस्थान की यात्रा को सेवा, साधना, शांति और विश्व बंधुत्व का प्रेरक उदाहरण बताया.

नितिन नवीन ने संस्थान की थीम 'जागृति से कर्म तक' का जिक्र करते हुए कहा कि जागरूकता तभी सार्थक होती है, जब व्यक्ति अपने विचारों को व्यवहार में उतारकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाए. उन्होंने कहा कि निःस्वार्थ सेवा, समर्पण और सहयोग भारतीय संस्कृति की पहचान है. समाज और राष्ट्र के हित में काम करते समय 'मैं' के बजाय 'हम' की भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने अर्बुदांचल को योग, साधना और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र बनाने में संस्थान के योगदान की सराहना की. साथ ही महिला नेतृत्व की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकती है.

युवाओं को नशे से दूर रखने पर दिया जोर

नितिन नवीन ने कहा कि देश के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए युवाओं को नशे से दूर रखना जरूरी है. इसके लिए प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू किए गए नशामुक्ति अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रह्माकुमारी संस्थान और सरकार मिलकर नशामुक्ति का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे. उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को देश के 140 करोड़ नागरिकों का साझा संकल्प बताया. उनके अनुसार, राष्ट्र निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है.

नितिन नवीन ने मूल्य शिक्षा को युवाओं तक पहुंचाने, सेवा भाव से समाज के बीच काम करने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का आह्वान किया. उन्होंने बताया कि संस्थान के 90वें स्थापना वर्ष के अवसर पर 90 लाख पौधे लगाने, एक लाख से अधिक रक्तदान करने और 90 प्रमुख शहरों में आध्यात्मिक सभाएं आयोजित करने जैसे संकल्प लिए गए हैं.

CM भजनलाल बोले- विश्व शांति और कल्याण के लिए सकारात्मक सोच जरूरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान राजयोग के माध्यम से विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है.

CM भजनलाल ने G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की ओर से दिए गए 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के संदेश का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और सोमनाथ, काशी व महाकाल लोक में हुए विकास कार्यों से देश की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा मिली है. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार आध्यात्मिक पर्यटन, धार्मिक स्थलों के विकास और प्रकृति संरक्षण के लिए काम कर रही है. देवालयों, संतों और लोक देवताओं से जुड़े तीर्थ स्थलों के विकास के साथ पैनोरमा भी बनाए जा रहे हैं.

CM भजनलाल के अनुसार, 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेश में 29 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं. खेजड़ी सहित 29 वृक्षों के संरक्षण के लिए विधेयक लाया गया है. इसके साथ ही गोवंश और गोपालकों के कल्याण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. CM भजनलाल शर्मा ने भारतीय संस्कृति की 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रकृति, पर्यावरण और समस्त जीव-जगत के कल्याण के लिए संवेदनशीलता जरूरी है. उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में नदियों को माता, पर्वतों को देवता और खेजड़ी व पीपल जैसे वृक्षों को पूजनीय माना गया है.

शांतिवन में ध्यान कर विश्व कल्याण की कामना

ग्लोबल समिट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नितिन नवीन ने ब्रह्माकुमारी संस्थान के शांतिवन में ध्यान किया और लोक कल्याण की कामना की. दोनों नेताओं ने संस्थान के 90 वर्षों के कार्यों को अनुकरणीय बताया और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना.

वैश्विक तनाव के बीच शांति का संदेश

ब्रह्माकुमारी संस्थान ऐसे समय में ग्लोबल समिट आयोजित कर रहा है, जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है. मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक शांति, ऊर्जा आपूर्ति और कारोबार को लेकर चुनौतियां सामने आ रही हैं. ऐसे हालात में आबूराज से दिया गया शांति और सद्भाव का संदेश अहम माना जा रहा है. कार्यक्रम के जरिए यह विचार सामने आया कि आपसी संवाद, सकारात्मक सोच और सहयोग से ही शांति का रास्ता निकाला जा सकता है, न कि युद्ध और हिंसा से निकाला जा सकता है.

