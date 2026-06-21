/जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, राजस्थान और बिहार के बीच सीधी रेल सेवा शुरू

Amrit Bharat Express: जयपुर से बिहार के लिए रविवार को अमृत भारत सीधी ट्रेन सेवा की शुरूआत हुई. सीएम भजनलाल शर्मा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया. जयपुर-बिहार के दरभंगा से आज सीधी रेल सेवा से जुड़ गया. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया. ये अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में छह दिन संचालित होगी.

ट्रेन संख्या 19725 खातीपुरा से शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन रात 10:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन रात 12:55 बजे दरभंगा पहुंचेगी. वहीं ट्रेन संख्या 19726 दरभंगा से रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सुबह 4:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:40 बजे खातीपुरा पहुंचेगी. "केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज बिहार के मखाने और जयपुर के घेवर का संगम हो रहा है. बिहार और राजस्थान इस ट्रेन के शुरू होने से और करीब आएंगे.

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वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने इस ट्रेन को प्रदेश के लिए बड़ी सौगात करार दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बिहार के लिए एक ट्रेन की मांग काफी समय से थी, वह आज पूरी हो रही है. सीएम बोले जब मैं बिहार गया था, तो काफी सारे लोगों की मांग थी कि जयपुर से दरभंगा के लिए डायरेक्ट ट्रेन होनी चाहिए. यह ट्रेन आज से शुरू हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर से दरभंगा के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है.

खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल शुरू किया गया है. साथ ही कई सारी सुविधाएं रेलवे की ओर से राजस्थान में शुरू की गई है. यह निश्चित रूप से क्षेत्रीय विकास में अहम कड़ी साबित होगा. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीकर के खाटूश्यामजी में भी आज सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की. मंत्री ने सुंदरपुरा स्टेशन की फोटो दिखाते हुए कहा कि खाटूश्यामजी में नया स्टेशन बनेगा. यह खाटूश्यामजी से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है और ये हाईवे के किनारे बनेगा. आज उन्होंने स्टेशन के लिए जमीन देखी. 12 महीनों में खाटूश्यामजी-सुन्दरपुरा रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा.

इससे देशभर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दर्शन के लिए बेहतर रेल सुविधा मिल सकेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खातीपुरा में 205 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी शुभारंभ किया. मेगा कोचिंग टर्मिनल में AI आधारित जांच प्रणाली और आधुनिक मेंटेनेंस सुविधाओं से ट्रेनों के रखरखाव की क्षमता में बढ़ोतरी होगी.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मेगा कोचिंग टर्मिनल AI आधारित होगा. इसमें अंडरगियर स्कैनिंग सिस्टम, बोगी ड्रॉप पिट मशीन, सिंक्रोनाइज्ड कोच लिफ्टिंग सिस्टम और ऑटोमैटिक कोच वाशिंग प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं. इन तकनीकों से ट्रेनों के मेंटेनेंस की गुणवत्ता बढ़ेगी, समय बचेगा और जयपुर में ट्रेनों की हैंडलिंग क्षमता में भी इजाफा होगा.

बहरहाल जयपुर के लिए दरभंगा की नई ट्रेन राजस्थान में रह रहे लाखों प्रवासी बिहारियों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है. ये ट्रेन नॉन एसी है और इसका किराया बाकी की ट्रेनों के मुकाबले काफी कम है. जाहिर है नई अमृत भारत ट्रेन आम आदमी के सफर का बड़ा जरिया बनेगी. साथ ही राजस्थान और बिहार की आपसी नजदीकियों की गवाह भी बनेगी.

