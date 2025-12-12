राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर CM भजनलाल ने गिनाई उपलब्धियां, कांग्रेस पर बोला हमला

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार के दो साल पूरे हो गए. सरकार के दो साल पूरे होने पर CM भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में युवा किस तरीके से परेशान थे. युवाओं के अंदर किस तरीके की नकारात्मक भावना पैदा हो गई थी. युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है.

राज्य में गत सरकार के समय में आए दिन पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवा हताश और निराशा में डूबा हुआ था. हमारी सरकार बनते ही हमने एसआईटी का गठन कर पेपरलीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित करवाई.

CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के समय में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई थी. यह किसी से छुपा नहीं है. महिलाओं के साथ बर्बरता हुई. इन्ही के एक मंत्री ने विधानसभा में कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है.

इन्हें शर्म नहीं आई, इन्हें बहन-बेटियों का दर्द नहीं दिखा. हमारी सरकार ने 2 वर्ष में कानून का इकबाल बुलंद किया है. महिलाओं का सम्मान लौटाया. अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है और कांग्रेस काल में जो अराजकता का दौर फैला उसे खत्म किया है.

दी बार एसोसिएशन आमेर के वार्षिक चुनाव सुबह 9 बजे से शुरू हो गए. सुबह से ही अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया जारी है. मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप ब्रह्मभट्ट ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए तीन, उपाध्यक्ष पद के लिए तीन और कोषाध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशी मैदान में हैं.

मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसके बाद मतगणना प्रारंभ की जाएगी. पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है. वार्षिक चुनाव से संगठन को मजबूती मिलती है.