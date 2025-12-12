राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर CM भजनलाल ने गिनाई उपलब्धियां, कांग्रेस पर बोला हमला

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार के दो साल पूरे हो गए. सरकार के दो साल पूरे होने पर CM भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में युवा किस तरीके से परेशान थे.
Rajasthan Government: राजस्थान सरकार के दो साल पूरे हो गए. सरकार के दो साल पूरे होने पर CM भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में युवा किस तरीके से परेशान थे. युवाओं के अंदर किस तरीके की नकारात्मक भावना पैदा हो गई थी. युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है.
राज्य में गत सरकार के समय में आए दिन पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवा हताश और निराशा में डूबा हुआ था. हमारी सरकार बनते ही हमने एसआईटी का गठन कर पेपरलीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित करवाई.
CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के समय में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई थी. यह किसी से छुपा नहीं है. महिलाओं के साथ बर्बरता हुई. इन्ही के एक मंत्री ने विधानसभा में कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है.
इन्हें शर्म नहीं आई, इन्हें बहन-बेटियों का दर्द नहीं दिखा. हमारी सरकार ने 2 वर्ष में कानून का इकबाल बुलंद किया है. महिलाओं का सम्मान लौटाया. अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है और कांग्रेस काल में जो अराजकता का दौर फैला उसे खत्म किया है.
